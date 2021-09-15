蔡凡熙、李沐首度攜手合作展現最萌身高差

曾被譽為「最強新人」的李沐和國民學長蔡凡熙，首度為了美式休閒品牌Gap而攜手合作。雙方都提到對彼此的初見面印象，李沐提到最讓他意外的是蔡凡熙的閩南語能力之好，完全能去演本土劇都沒問題；蔡凡熙則表示一開始覺得李沐是很文靜，相處過後才知道很活潑又好聊。

Gap宣布蔡凡熙、 李沐取代曾敬驊與王淨，成為品牌好友，兩人過去在戲劇上都不曾合作過，但擔任同樣工作卻立即展現出好默契。而作為服裝品牌好友，李沐分享了自己曾經嘗試過龐克風穿搭，結果卻是很悲劇，最終才瞭解到舒適才是王道。像是Gap招牌的「碳素軟磨」系列，當李沐穿上後就形容「像是在棉被裡一樣」。現在挑選衣服時，都會考量到可以穿久一點，材質好一點，李沐還自招是55身比例，因此特別喜歡穿高腰褲或寬褲，並把Blackpink成員Lisa的穿搭當作參考。