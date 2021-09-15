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蔡凡熙、李沐首度攜手合作展現最萌身高差
曾被譽為「最強新人」的李沐和國民學長蔡凡熙，首度為了美式休閒品牌Gap而攜手合作。雙方都提到對彼此的初見面印象，李沐提到最讓他意外的是蔡凡熙的閩南語能力之好，完全能去演本土劇都沒問題；蔡凡熙則表示一開始覺得李沐是很文靜，相處過後才知道很活潑又好聊。
Gap宣布蔡凡熙、 李沐取代曾敬驊與王淨，成為品牌好友，兩人過去在戲劇上都不曾合作過，但擔任同樣工作卻立即展現出好默契。而作為服裝品牌好友，李沐分享了自己曾經嘗試過龐克風穿搭，結果卻是很悲劇，最終才瞭解到舒適才是王道。像是Gap招牌的「碳素軟磨」系列，當李沐穿上後就形容「像是在棉被裡一樣」。現在挑選衣服時，都會考量到可以穿久一點，材質好一點，李沐還自招是55身比例，因此特別喜歡穿高腰褲或寬褲，並把Blackpink成員Lisa的穿搭當作參考。
而身高185公分的蔡凡熙分享選購衣物時，首重尺寸，其次是剪裁，他提到自己下半身比例短，所以都會挑合身版型的褲子來修飾。李沐在一旁聽到還補刀說「對呀！他下半身意外的短」，展現出兩個人雖是初次合作，但溝通無礙的默契。不僅如此，兩人站在一起合照，足足差了一個半的頭，展現出最萌身高差，也讓人印象深刻。因應秋季到來，Gap新品也緊抓舒適特點，蔡凡熙、 李沐所詮釋的服裝就以連帽上衣和棉褲為主，採用了Gap的柔軟加工技術，質感之好，連蔡凡熙都覺得「內裡摸起來像是水蜜桃一樣」。同時，他們也為Gap各自設計專屬布章，自9月17日開始於全台門市販售。
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