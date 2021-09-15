500案內所／只有2天豊賀大酒家「虱目魚飯」台北最終閃
位於台北永康街的人氣名店「豊賀大酒家」，即將在9月29日畫下句點，餐廳老闆也是業界公認的食材達人林敬堯，準備回到故鄉台南打造新品牌，其中一道「隱藏版美食」－黃金虱目魚肚飯，9月20、21日將在500案內所搶先公開，限量快閃，賣完為止。
「豊賀大酒家」的前身是宅涮涮鍋，以帶有台南風味的台灣日常料理出發，像是烏魚子棒棒糖、古早味鯊魚煙等，一般人熟悉的味道中，多了層次與反差感，精致上桌，獨創的「臭豆腐漢堡排」還曾登上日本TBS節目。
即將快閃500案內所的隱藏版料理「黃金虱目魚肚飯」，食材由台南新鮮直送，主廚將虱目魚肚先滷後浸泡，保留厚厚的一層油脂，加了豆瓣醬的特製辣椒滷汁香氣逼人，滷到入味，肥糯軟綿，搭配白飯和醃漬醬瓜，微辣、充滿膠質且美味下飯，這也像是一碗「台灣人的鰻魚飯」，是讓人思念的故鄉的滋味。
豊賀大酒家即將離開台北，500案內所也成了隱藏版的最後滋味，網友敲碗形容是「台北最終閃」，想要品嘗那最後一次的入口即化，入場得趁早。快閃僅兩天，每日上午11:00開賣，依照上周快閃經驗，一小時內可能就會售罄。
關於500案內所
「500案內所」是質感媒體「500輯」開設的期間限定概念店，也是繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」之後，再度創新演繹新媒體的多元樣貌。
這是一處質感與趣味交會的新鮮指引，地點在同樣提倡理想生活的北市士林區福林路的「Alife」，坐擁藍天綠地，往上可至七星山系，來往捷運站可步行或租用單車，一路行來，各類服飾小吃、國定官邸古蹟，或更遠處的科學教育館、故宮博物院，一日遊充實美好。
500案內所內除了快閃美食，也有一面精彩的打卡牆─集結過往專題封面的微型插畫展，以及系列首次問世的周邊商品，還有台灣各路優質生活品牌同步進駐；每逢周末及國定假日期間，也提供不同類型的豐富活動，像是人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和精彩的藝文講座等。
相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。
500案內所｜期間限定店
時間：即日起至11月14日，每日11:00-17:00
地點：台北市士林區福林路203號（近捷運士林站，步行約10分鐘）
本周活動：「豊賀大酒家」快閃，9月20（一）～21（日）11:00至售完為止，限量發售虱目魚飯200元（原價240元）。
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