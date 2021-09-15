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2021周年慶／蘭蔻小黑瓶買1送1 頂級保養推小資入門組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻肌因超狂金霸組，特價6,615元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻肌因超狂金霸組，特價6,615元。圖／蘭蔻提供

2021年周年慶檔期即將正式開打，各美妝品牌的周慶優惠陸續曝光，擁有不少明星商品的蘭蔻，這回再次主推明星商品小黑瓶、極光水，打出買一送一低於5折起的優惠，頂級保養系列，則有萬元有找特惠組，更推出自由配組合，用優惠價體驗頂級保養品。

蘭蔻在各百貨專櫃周年慶首周，推出小黑瓶超未來精華搶購組，買30ml正貨，送5mlX6瓶，等於買一送一，打45折特價2,700元，此次加碼贈送的贈品放於粉狂鐵粉盒中；超極光晶露搶購組中，買極光水150ml，送50ml、10mlX5，等於買150ml送100ml，特價3,150元。

周年慶才出現的大容量組合，也加碼送贈品，買超未來肌因賦活露115ml或超極光活粹晶露250ml，送絕對完美系列保養品贈品。

蘭蔻頂級保養品系列「絕對完美黃金玫瑰系列」，也推出萬元有找入門組，買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml，加送15ml與修護露50ml，特價9,990元；另推出自由配，絕對完美黃金玫瑰修護乳霜、修護露、修護眼霜或修護安瓶四選二，不僅打9折，加送小奢華入門組。

其他如小黑瓶、極光水、零粉感超持久粉底等，都有彼此搭配的特惠組，買一組，都能完全體驗蘭蔻的明星商品。

蘭蔻未來肌因精華組、特價3,690元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻未來肌因精華組、特價3,690元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 修護安瓶組、特價2,700元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 修護安瓶組、特價2,700元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 黃金玫瑰霜組、特價9,990元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 黃金玫瑰霜組、特價9,990元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來精華搶購組（左圖）特價2,700元；超極光晶露搶購組特價3,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來精華搶購組（左圖）特價2,700元；超極光晶露搶購組特價3,150元。圖／蘭蔻提供

極光 蘭蔻 周年慶

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