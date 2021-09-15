2021周年慶／蘭蔻小黑瓶買1送1 頂級保養推小資入門組

2021年周年慶檔期即將正式開打，各美妝品牌的周慶優惠陸續曝光，擁有不少明星商品的蘭蔻，這回再次主推明星商品小黑瓶、極光水，打出買一送一低於5折起的優惠，頂級保養系列，則有萬元有找特惠組，更推出自由配組合，用優惠價體驗頂級保養品。

蘭蔻在各百貨專櫃周年慶首周，推出小黑瓶超未來精華搶購組，買30ml正貨，送5mlX6瓶，等於買一送一，打45折特價2,700元，此次加碼贈送的贈品放於粉狂鐵粉盒中；超極光晶露搶購組中，買極光水150ml，送50ml、10mlX5，等於買150ml送100ml，特價3,150元。

周年慶才出現的大容量組合，也加碼送贈品，買超未來肌因賦活露115ml或超極光活粹晶露250ml，送絕對完美系列保養品贈品。

蘭蔻頂級保養品系列「絕對完美黃金玫瑰系列」，也推出萬元有找入門組，買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml，加送15ml與修護露50ml，特價9,990元；另推出自由配，絕對完美黃金玫瑰修護乳霜、修護露、修護眼霜或修護安瓶四選二，不僅打9折，加送小奢華入門組。