快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中日月千禧「加1元多1晚」 下殺1.8折、每日限量5間

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
饗樂全日餐廳自助百匯也有優惠。圖／日月千禧提供
饗樂全日餐廳自助百匯也有優惠。圖／日月千禧提供

振興券各種優惠方案陸續出爐，台中日月千禧酒店2021年10/8至2022年4/30推出預訂振興五倍券住房專案，房價全額以五倍券付款，即享周日至周五、日月客房雙人入住每房每晚不含早餐4,999元優惠，且加1元可多入住一間房或多入住一晚（兩房或兩晚需一次入住完畢），約1.8折，每日限量5組。

此外，活動期間，酒店3F饗樂全日餐廳每周二至四午、晚餐時段，使用振興券消費需支付全額，午餐自助百匯兩人同行1,200元，晚餐半自助百匯兩人同行1,500元，需另加收原價一成服務費，約7.8折。每餐期限量50位，需於用餐日前一天電話訂位。

期間於宴會廳消費20,000元以上中式桌菜或中式套餐，且每桌至少使用振興券一張，可享袋裝新鮮果汁暢飲加贈每桌精選紅酒兩瓶，或袋裝新鮮果汁暢飲並加贈每桌金牌啤酒(330ml)10瓶二擇一，不與其他優惠或專案活動併用。

未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台中日月千禧酒店推出振興券優惠方案，加1元可多住1晚。圖／日月千禧提供
台中日月千禧酒店推出振興券優惠方案，加1元可多住1晚。圖／日月千禧提供

酒店 未成年

延伸閱讀

搶振興五倍券商機 餐飲業競推加倍方案

宅家也能High！法國沛綠雅檸檬芭樂新口味 好市多獨賣

高雄各飯店祭中秋超值專案 4天連假可來港都逍遙遊

振興五倍券搶錢大戰！新天地再加碼5千讓5倍變10倍

相關新聞

台灣人有多愛UNIQLO？買到來台11年就成立全球旗艦店

根據UNIQLO的統計，在台灣每個人的4件服裝裡，就有1件是他們的產品，市佔率之高，也堪稱是國民品牌了。所以，在UNIQ...

重返舊時代美好底蘊 西班牙建築風格小樓

位於上海復興西路的修道院公寓（The Cloister Apartment）建於1930年，是一座西班牙建築風格小樓。

點點遊人歸客來 讓旅人心生歸屬感的驛站

在點與點的空間，呈現理想中的遊客意象。使用手作陶球，表面上黑亮釉，反映出每一位來訪的旅客自己，此處的煙波大飯店，是讓旅人心生歸屬感的驛站。

蔡凡熙、李沐首度攜手合作展現最萌身高差

曾被譽為「最強新人」的李沐和國民學長蔡凡熙，首度為了美式休閒品牌Gap而攜手合作。雙方都提到對彼此的初見面印象，李沐提到...

日本獨家引進塑身蹦蹦墊 力推居家時尚運動風潮

疫情影響下，許多人因此減少外出運動，同時住宅空間有限，一般大型健身設備或器材常有佔地問題，想居家訓練有氧及肌耐力，常在選擇上有限而放棄運動習慣，因此日本品牌Gymterior推出時尚新解方－塑身蹦蹦墊，鼓勵民眾運用有氧跳躍的原理，讓自己維持每日輕鬆塑身的好習慣，同時根據醫學顯示，每日維持跳繩２分鐘，搭配間接性伸展循環至少１０組，可有效提升肌耐力及肺活量，搭配蹦蹦墊，還可以減緩衝擊，對於大人小孩來說，更加安全便利。

時隔23年！童年回憶《魔法阿媽》改編舞台劇 由春河劇團郎祖筠領銜主演

台灣本土動畫《魔法阿媽》於一九九八年上映，劇中經典台詞「我要把你阿媽賣掉」是九○年代孩子的共同回憶。時隔二十三年，春河劇團將電影改編為舞台劇，由聯合數位文創主辦，聘請王小棣導演擔任戲劇顧問，團長郎祖筠帶領侯彥西、范少勳，及官建蓁、郭德君一同擔任主演。目前推出早鳥優惠8折，TixFun熱烈售票中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。