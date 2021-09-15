台中日月千禧「加1元多1晚」 下殺1.8折、每日限量5間

振興券各種優惠方案陸續出爐，台中日月千禧酒店2021年10/8至2022年4/30推出預訂振興五倍券住房專案，房價全額以五倍券付款，即享周日至周五、日月客房雙人入住每房每晚不含早餐4,999元優惠，且加1元可多入住一間房或多入住一晚（兩房或兩晚需一次入住完畢），約1.8折，每日限量5組。

此外，活動期間，酒店3F饗樂全日餐廳每周二至四午、晚餐時段，使用振興券消費需支付全額，午餐自助百匯兩人同行1,200元，晚餐半自助百匯兩人同行1,500元，需另加收原價一成服務費，約7.8折。每餐期限量50位，需於用餐日前一天電話訂位。

期間於宴會廳消費20,000元以上中式桌菜或中式套餐，且每桌至少使用振興券一張，可享袋裝新鮮果汁暢飲加贈每桌精選紅酒兩瓶，或袋裝新鮮果汁暢飲並加贈每桌金牌啤酒(330ml)10瓶二擇一，不與其他優惠或專案活動併用。