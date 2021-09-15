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星巴克 X Alice + Olivia 15款新品搶鮮看
星巴克再度與Alice + Olivia合作推出睽違已久的聯名商品系列，並以代表性的品牌標誌Stace Face為設計，或是直接搶眼的展現於商品上，或者化成現代普普風的繽紛多彩。本次商品除有經典的不鏽鋼杯、馬克杯、零錢包、AO風格熊寶寶外，還包括首次推出的吸管組、布章及杯墊等總計15款商品。全系列商品將於9月23日上市。
Alice + Olivia by Stacey Bendet於2002年成立，品牌設計風格率性玩味、層次多變。品牌的誕生源於喜愛褲裝的Stacey，因為遍尋不著一條完美的直紋褲，索性自己動手DIY，沒想到在紐約時尚圈一炮而紅。Alice + Olivia的品牌精神就是「Stacey Bendet鍾愛的復古女人味」，藉由溫柔而俐落的設計，讓穿上的每一個女孩都能散發自信。
Alice + Olivia + STARBUCKS 2021聯名商品將於9/23當日各門市營業開始時間販售，線上門市9/23凌晨零時同步銷售。商品上市當日，每人每次、每款指定商品各限購乙個，聯名商品也無法提供換貨服務(僅能退貨)。
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