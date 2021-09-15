重磅回歸！台北柏麗廳、台南遠東CAFÉ 吃到飽創新意

南北兩家星飯店吃到飽重磅回歸，且為因應疫情，增加許多新措舉。與一般自助餐廳改「套餐式」送上桌的服務方式不同，晶華酒店的柏麗廳採「全區、全面開放」且可安心自取；台南遠東香格里拉「遠東CAFÉ」首波主打「出示小黃卡或任何疫苗接種預約相關資料，可享用餐75折優惠」。

被稱為台灣自助餐飲界「天下第一廳」的晶華酒店柏麗廳，今日(9月15日)將重啟營運，提供平假日早餐、午餐、下午茶，以及晚餐全時段的供餐服務。柏麗廳除了執行最高規格的衛生防疫措施，餐檯上的菜色也呼應即將到來的中秋佳節，網羅8國醬料、20多款燒烤料理推出「全球夯肉宴」。

柏麗廳也創五星級酒店餐廳的先例，在每一個出風口加裝擁有滅菌效果的紫外線(UVC)─BioLED 365 Care光照設備；同時從日本進口免接觸式氣動手套機，手部感應即可出風為手套充氣，消費者無須接觸即可戴上手套取餐。晶華成立已久的「食安實驗室」也持續發揮功能，為每日入倉的食材與料理進行檢測。

柏麗廳重返市場，餐檯美食增加過去3個多月來在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台最暢銷的人氣佳餚，包括日式海鮮盛合、爐烤肋眼牛排、戰斧牛排，以及館內各餐廳的招牌經典美饌等。此外，應景推出的「全球夯肉宴」，以耐熱的火山石進行燒烤，豐美肉品、現流海鮮，還有產地直送的蔬果，現場也加碼提供臺虎生啤酒及5款無酒精特調沙瓦無限暢飲。

台南超人氣Buffet自助餐廳、台南遠東香格里拉飯店10樓的「遠東CAFÉ」，也將於9月17日起恢復營運，中秋假期加開9月20、21日午晚餐時段，維持自助餐服務方式，由專人協助夾菜。9月底前，出示小黃卡或任何疫苗接種、預約相關資料可享用餐75折，中秋節9月21日午晚餐不適用；12月30日前，台南市民出示身份證件自助式早餐450元起(原價640元起)。

榮獲臺南市安心餐廳與防疫安心標章雙認證的「遠東CAFÉ」，各區招牌餐點維持現點現做，並在每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，並由專人服務減少接觸，每日百樣中西美食、現點現做飲品特調，全數開放吃到飽。