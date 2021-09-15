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「逆局」雙帥太時髦！周渝民、曾敬驊休閒裝也好迷人
周渝民（仔仔）和曾敬驊聯合演出的台劇《逆局》熱播中，兩人最近也都忙著為戲宣傳，連帶也為粉絲送上不少時尚帥照。尤其仔仔這次是隔了十年之後再度出演台劇，對許多影迷來說更是非常期待。
仔仔日前接受媒體採訪時，穿上BOSS 2021秋冬新裝，以海軍藍色棉絨工裝外套內配襯迷彩印花帽T與同色長褲展現隨性。他這幾年的螢幕形象大多以成熟正裝為主，難得穿上較為舒適自在的休閒風格服飾，又顯得更年輕了，也是另一種帥氣。
而這次和仔仔在《逆局》同台演出的曾敬驊，最近剛好也秀出和以往形象差異頗大的造型，他以Emporio Armani褲裝套裝搭配MSGM靴子穿出瀟灑個性風，低翻領上衣配項鍊注入一絲性感，靴子又恰到好處展現陽剛氣息，整體還流露出一點痞痞的味道，感覺好像又更有魅力了喔！
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