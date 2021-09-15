快訊

直播／今新增桃園1例本土案例、4例境外 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人有多愛UNIQLO？買到來台11年就成立全球旗艦店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，預計10月8日開幕。圖／UNIQLO提供
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，預計10月8日開幕。圖／UNIQLO提供

根據UNIQLO的統計，在台灣每個人的4件服裝裡，就有1件是他們的產品，市佔率之高，也堪稱是國民品牌了。所以，在UNIQLO來台11年後，就領先韓國和澳洲，搶先擁有全球旗艦店。提供全台最齊全的LifeWear男、女、童裝及精心策畫的生活風格選品、同步日本的購物空間、以及全面升級整合線上線下的顧客服務。

以亞太地區來說，除了中國、日本之外，台灣是第三個擁有UNIQLO全球旗艦店的國家，說明了國人對於品牌的喜愛。因為在去年，新冠肺炎疫情最嚴峻之際，品牌台灣CEO黑瀬友和先生就證實，本地市場的表現在全球一枝獨秀，不減反增，達到雙位數成長。所以在來台11年之際，UNIQLO就選擇改裝了原有的明曜百貨旗艦店，從原本佔地三層樓拓增為四層樓，並升級為與銀座店同等級的全球旗艦店，正式更名為「UNIQLO TAIPEI」說明其特別之處。

UNIQLO透露要成立全球旗艦店有一定門檻，例如門店位置具有指標性意義，佔地坪數的最低限制，以及強化在地連結…等，但最重要的還是市場發展潛力，因此看好台灣在後疫時代的可能，催生出「UNIQLO TAIPEI」。全新的品牌全球旗艦店，共四層樓，室內面積約1,065坪，將呈現全台最齊全商品、大受人們歡迎的「UTme!」 首度進駐提供DIY客製化商品服務、童裝區互動式休憩空間與更為貼心的顧客服務等全新設計，預計將於10月8日重新開幕。不僅如此，UNIQLO也同時宣布由凍齡女神徐若瑄擔任最新LifeWear品牌代言人，藉由她的形象，來傳遞以正面能量自信迎接各種挑戰的精神。

UNIQLO宣布由凍齡女神徐若瑄擔任最新LifeWear品牌代言人。圖／UNIQLO提供
UNIQLO宣布由凍齡女神徐若瑄擔任最新LifeWear品牌代言人。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 日本 徐若瑄

延伸閱讀

noovy陽明山遭「蚊子大軍」攻擊 演出遇隔壁巨響battle

台獨事件解套！張鈞甯新戲「誰在你身邊」敲定上檔日

徐若瑄哀號變胖曝「真實身材」　網友狂讚：補對地方

張惠妹七夕罕見曬自拍美照　V臉尖下巴網讚「這狀態是妹」

相關新聞

台灣人有多愛UNIQLO？買到來台11年就成立全球旗艦店

根據UNIQLO的統計，在台灣每個人的4件服裝裡，就有1件是他們的產品，市佔率之高，也堪稱是國民品牌了。所以，在UNIQ...

台中日月千禧「加1元多1晚」 下殺1.8折、每日限量5間

振興券各種優惠方案陸續出爐，台中日月千禧酒店2021年10/8至2022年4/30推出預訂振興五倍券住房專案，房價全額以...

星巴克 X Alice + Olivia 15款新品搶鮮看

星巴克再度與Alice + Olivia合作推出睽違已久的聯名商品系列，並以代表性的品牌標誌Stace Face為設計，...

重磅回歸！台北柏麗廳、台南遠東CAFÉ 吃到飽創新意

南北兩家星飯店吃到飽重磅回歸，且為因應疫情，增加許多新措舉。與一般自助餐廳改「套餐式」送上桌的服務方式不同，晶華酒店的柏...

「逆局」雙帥太時髦！周渝民、曾敬驊休閒裝也好迷人

周渝民（仔仔）和曾敬驊聯合演出的台劇《逆局》熱播中，兩人最近也都忙著為戲宣傳，連帶也為粉絲送上不少時尚帥照。尤其仔仔這次...

台南遠東香格里拉遠東CAFÉ自助餐廳 17日強勢回歸

隨著餐廳內用人氣回流，台南超人氣Buffet自助餐廳-台南遠東香格里拉飯店「遠東CAFÉ」，將自9月17日起，每周六至周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。