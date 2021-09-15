台灣人有多愛UNIQLO？買到來台11年就成立全球旗艦店

根據UNIQLO的統計，在台灣每個人的4件服裝裡，就有1件是他們的產品，市佔率之高，也堪稱是國民品牌了。所以，在UNIQLO來台11年後，就領先韓國和澳洲，搶先擁有全球旗艦店。提供全台最齊全的LifeWear男、女、童裝及精心策畫的生活風格選品、同步日本的購物空間、以及全面升級整合線上線下的顧客服務。

以亞太地區來說，除了中國、日本之外，台灣是第三個擁有UNIQLO全球旗艦店的國家，說明了國人對於品牌的喜愛。因為在去年，新冠肺炎疫情最嚴峻之際，品牌台灣CEO黑瀬友和先生就證實，本地市場的表現在全球一枝獨秀，不減反增，達到雙位數成長。所以在來台11年之際，UNIQLO就選擇改裝了原有的明曜百貨旗艦店，從原本佔地三層樓拓增為四層樓，並升級為與銀座店同等級的全球旗艦店，正式更名為「UNIQLO TAIPEI」說明其特別之處。

UNIQLO透露要成立全球旗艦店有一定門檻，例如門店位置具有指標性意義，佔地坪數的最低限制，以及強化在地連結…等，但最重要的還是市場發展潛力，因此看好台灣在後疫時代的可能，催生出「UNIQLO TAIPEI」。全新的品牌全球旗艦店，共四層樓，室內面積約1,065坪，將呈現全台最齊全商品、大受人們歡迎的「UTme!」 首度進駐提供DIY客製化商品服務、童裝區互動式休憩空間與更為貼心的顧客服務等全新設計，預計將於10月8日重新開幕。不僅如此，UNIQLO也同時宣布由凍齡女神徐若瑄擔任最新LifeWear品牌代言人，藉由她的形象，來傳遞以正面能量自信迎接各種挑戰的精神。