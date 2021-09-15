寶格麗FIOREVER永恆綻放的鑽石花 彩寶小花吊墜新登場

自古以來熱愛花卉的羅馬人，讓姿態萬千的花朵在永恆之城的各個年代的文化地標上盛開綻放。源自羅馬的義大利品牌寶格麗（BVLGARI）的花朵，以「永遠」（forever）結合義大利文「花朵」（fiore）為名，推出的Fiorever珠寶系列，捕捉了羅馬的魔法與無盡浪漫。8瓣花冠大膽的線條、簡潔的造型、恰到好處的份量感，如今推出多款全新的設計，多件珠寶融入可拆組的創意，完美為生活注入耀眼獨特的浪漫精神。

可轉換作為胸針配戴的花朵吊墜，優雅的密鑲鑽石項鍊以白K金鑲嵌總重超過6克拉的鑽石，由2件兩用式的珠寶所組成。流露優雅氣質的白K金耳環搭配精緻的單排鑽石瀑布，輕鬆拆下垂飾即成為百搭的八瓣花耳釘。而兩款全新的手鍊，其中一款以Fiorever 8辦花設計詮釋經典的鑽石網球設計（tennis style），鑽石花卉盛開整圈的設計，則將扣環隱身於耀眼的花朵之後。