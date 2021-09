性感公爵加好友！Regé Jean Page成彭余晏同門師兄弟

瑞士鐘表品牌浪琴表(Longines)除了擁有悠久歷史,展現優雅風範的代言人也是欣賞亮點之一。曾在Netflix熱門影集《柏捷頓家族:名門韻事(Bridgerton)》展現精湛演技的英國男演員雷吉尚‧佩奇(Regé-Jean Page)昨日確認加盟浪琴(Longines),無意間也和另一位品牌代言人彭于晏,成為另類同門師兄弟。

Regé-Jean Page在《柏捷頓家族:名門韻事》演出氣質、自信、多金的哈斯丁公爵一角大受好評。高評價演技除了讓他入圍艾美獎與美國演員工會獎、在美國有色人種進步協會形象獎奪下傑出男演員獎,Regé-Jean Page近期更登上十月號英國版GQ時尚雜誌封面、並獲選為2021年英國版的「年度風格男人(Men of the Year)」;《Times時代》雜誌也將他列入「次世代領導人」(100 Next) 清單,而其instagram官方帳號regejean更有多達近550萬追蹤人數,人氣炙手可熱。

兼具才華、儀態、風度的特點,或解釋了Regé-Jean Page的魅力與結盟浪琴表的主因,浪琴全球總裁Matthias Breschan也為此表示,「他賦予優雅全新定義,而Longines浪琴表全體人員都非常興奮地歡迎他加入這個大家庭。」

而雖然確定不會出演《柏捷頓家族》第二季讓不少粉絲失望,但Regé-Jean Page近期將演出新片《龍與地下城》(Dungeons and Dragons),同時也將演出由羅素兄弟為Netflix執導的《灰人》(The Gray Man),積極跨足幕後的他,更將為派拉蒙影業主演全新改版的《神鬼至尊》(The Saint)並擔任電影執行製作。