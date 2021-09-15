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性感公爵加好友！Regé Jean Page成彭余晏同門師兄弟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Regé-Jean Page近期更登上十月號英國版GQ時尚雜誌封面、並獲選為2021年英國版的「年度風格男人（Men of the Year）」。圖 / 翻攝自ig
Regé-Jean Page近期更登上十月號英國版GQ時尚雜誌封面、並獲選為2021年英國版的「年度風格男人（Men of the Year）」。圖 / 翻攝自ig

瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）除了擁有悠久歷史，展現優雅風範的代言人也是欣賞亮點之一。曾在Netflix熱門影集《柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）》展現精湛演技的英國男演員雷吉尚‧佩奇（Regé-Jean Page）昨日確認加盟浪琴（Longines），無意間也和另一位品牌代言人彭于晏，成為另類同門師兄弟。

Regé-Jean Page在《柏捷頓家族：名門韻事》演出氣質、自信、多金的哈斯丁公爵一角大受好評。高評價演技除了讓他入圍艾美獎與美國演員工會獎、在美國有色人種進步協會形象獎奪下傑出男演員獎，Regé-Jean Page近期更登上十月號英國版GQ時尚雜誌封面、並獲選為2021年英國版的「年度風格男人（Men of the Year）」；《Times時代》雜誌也將他列入「次世代領導人」(100 Next) 清單，而其instagram官方帳號regejean更有多達近550萬追蹤人數，人氣炙手可熱。

兼具才華、儀態、風度的特點，或解釋了Regé-Jean Page的魅力與結盟浪琴表的主因，浪琴全球總裁Matthias Breschan也為此表示，「他賦予優雅全新定義，而Longines浪琴表全體人員都非常興奮地歡迎他加入這個大家庭。」

而雖然確定不會出演《柏捷頓家族》第二季讓不少粉絲失望，但Regé-Jean Page近期將演出新片《龍與地下城》（Dungeons and Dragons），同時也將演出由羅素兄弟為Netflix執導的《灰人》（The Gray Man），積極跨足幕後的他，更將為派拉蒙影業主演全新改版的《神鬼至尊》（The Saint）並擔任電影執行製作。

昨日在浪琴表發表此一新聞後，Regé-Jean Page也火速在instagram貼出帥照大秀手上浪琴表，並使用「浪琴巨擘系列（#LonginesMasterCollection）」等關鍵字（hashtag），貼文7小時已吸讚30多萬按讚數；值得一提的是，官方新聞資料中他戴上一只Master系列月相腕表，表款具備冷凝蔚藍的柳葉形指針，以及日期與月相顯示功能，訂價約78,800元，而在他instagram帳號中配戴的則是另一款Master系列藍色面盤計時碼表，風格更運動陽剛，但保有品牌一以貫之的神髓、一如他在ig貼文中使用的關鍵字：「優雅是一種態度（#EleganceisanAttitude）」。

雖然確定不會出演《柏捷頓家族》第二季讓不少粉絲失望，但Regé-Jean Page近期將陸續演出新片《龍與地下城》（Dungeons and Dragons）、《灰人》（The Gray Man），值得影迷粉絲期待。圖 / 翻攝自ig
雖然確定不會出演《柏捷頓家族》第二季讓不少粉絲失望，但Regé-Jean Page近期將陸續演出新片《龍與地下城》（Dungeons and Dragons）、《灰人》（The Gray Man），值得影迷粉絲期待。圖 / 翻攝自ig
Regé-Jean Page在最新浪琴表宣傳視覺中，戴上一款巨擘系列月相腕表，一展斯文風範。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
Regé-Jean Page在最新浪琴表宣傳視覺中，戴上一款巨擘系列月相腕表，一展斯文風範。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
浪琴表近日邀請到英國超人氣演員Regé-Jean Page成為品牌代言人。圖 / 浪琴表提供
浪琴表近日邀請到英國超人氣演員Regé-Jean Page成為品牌代言人。圖 / 浪琴表提供
浪琴表巨擘系列月相腕表，78,800元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表巨擘系列月相腕表，78,800元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表巨擘系列藍色面盤計時碼表，90,300元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表巨擘系列藍色面盤計時碼表，90,300元。圖 / 浪琴表提供

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