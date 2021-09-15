台味覺醒！格蘭利威攜手名廚江振誠 激盪出嶄新台灣味

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全球單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌格蘭利威，攜手國際名廚江振誠，以創新台菜搭配格蘭利威獨獻台灣的純正雪莉桶威士忌，號召全台威士忌老饕一起「台味覺醒」。

格蘭利威堅持品牌初衷、不斷創新突破的精神，與江振誠秉持初心、以創新手藝翻轉台灣味的精神不謀而合；透過層層思辯，江振誠在台灣傳統味蕾記憶之上，賦予革新工藝的深厚底蘊，巧妙結合源自百年味型的「三杯」與西式料理「燉飯」，並以格蘭利威13年雪莉桶威士忌取代米酒，創新交融新台菜與獨獻台灣的珍稀雪莉桶系列，以一道「三杯鮑魚燉飯」，激盪出新舊交織的嶄新台灣味。

史上唯一橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的華人名廚江振誠，本著料理「初心」於2018年毅然返台尋根，以建立台灣飲食文化認同為目標，企圖將「台灣味」推上世界舞台。

如同格蘭利威13年、15年純正雪莉桶系列，歷時多年為台灣味蕾量身打造，堅持百分百西班牙Oloroso雪莉桶熟成，只願把最好的頂級雪莉桶威士忌，留在台灣。同樣珍視台灣、勇於顛覆的理念和獨到堅持，促成了「台味覺醒」，將為復興本土飲食文化再掀風潮。

為了讓全台消費者親身體驗新台菜與雪莉桶搭配的絕妙風味，格蘭利威和全台 20 間創新台菜餐廳及餐酒館合作，自9月15日至10月31日推出「台味覺醒」饗宴，消費者只要在活動期間至合作餐廳內用，點購指定招牌菜，並掃描店內活動 QR Code，加入「保樂力加酩家沙龍」Line官方帳號，該桌每位消費者皆可品酩格蘭利威13年雪莉桶威士忌，感受新台菜與格蘭利威純正雪莉桶的完美搭配；同時享有購買格蘭利威13年雪莉桶威士忌，獲贈浮雕河谷威杯乙只的優惠（數量有限，兌完為止）。另外餐廳也推出「台味覺醒」 專屬外帶套餐，讓消費者在家也能體驗新台菜與利威 13 年雪莉桶的完美搭配。

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