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宅家也能High！法國沛綠雅檸檬芭樂新口味 好市多獨賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」，每罐僅有28.4大卡。圖／沛綠雅提供。
「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」，每罐僅有28.4大卡。圖／沛綠雅提供。

來自法國、全球銷售第一的氣泡天然礦泉水沛綠雅（Perrier），在台推出全新產品「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」，每罐僅有28.4大卡，可以冰鎮後直接品嚐，也可以輕鬆成就多款繽紛調飲，為宅生活帶來更多樂趣，預定9月17日於全台好市多（Costco）獨家上市。

全新「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」在亞洲初發售即造成搶購熱潮，當淡雅芬芳的檸檬，遇上清爽香甜的紅心芭樂，便譜出果香清新的協奏曲；再以沛綠雅氣泡天然礦泉水完美調和，綿密氣泡更為味蕾帶來前所未有的新鮮暢快感受。

酸甜交錯的「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」每罐250毫升，宛如粉紅香檳般的浪漫色澤，帶有清爽氣泡，完美調和15%的天然果汁及80%的沛綠雅氣泡天然礦泉水，減少糖分健康清爽，替代碳酸飲料或高甜度果汁，健康美味多更多。標榜不使用人工香料、甜味劑及防腐劑，入口滑順芳香，適合與季節果汁與各種酒款一起調製風味特調，愜意獨享暢飲，瞬間享有專業酒吧等級的高級調飲。

沛綠雅同步推出兩款特調飲品，第一款是無酒精版Mocktail「舒果康樂隊（Pinky Mojo）」。將康普茶及法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁混合後，加入優格及冰塊，並以紅心芭樂及檸檬片裝飾，滑順氣泡酸甜好喝，是優質好感的健康新選擇。。

第二款「紅心琴菲士（Red Guava Gin Fizz）」，將琴酒及法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁混合後，放入切片紅心芭樂，可依個人喜好加入黃檸檬汁及冰塊，並以仙楂餅裝飾。來自琴酒的獨特杜松子香氣，搭配紅心芭樂的酸香，檸檬與仙楂餅更圓融調飲口感，可依個人喜好調整酒精濃度比例，再加入冰塊盡情暢飲。

為回餽台灣消費者，「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」上市即推出超值優惠，好市多實體賣場每箱799元（24罐），線上購物每箱特價839元（含運費），實際販售時間及價格以通路為主。

無酒精版Mocktail「舒果康樂隊（Pinky Mojo）」。圖／沛綠雅提供。
無酒精版Mocktail「舒果康樂隊（Pinky Mojo）」。圖／沛綠雅提供。
酸甜交錯的「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」，完美調和15%的天然果汁及80%的沛綠雅氣泡天然礦泉水。圖／沛綠雅提供。
酸甜交錯的「Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁」，完美調和15%的天然果汁及80%的沛綠雅氣泡天然礦泉水。圖／沛綠雅提供。
「紅心琴菲士（Red Guava Gin Fizz）」以琴酒與法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁巧妙變化經典調酒。圖／沛綠雅提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「紅心琴菲士（Red Guava Gin Fizz）」以琴酒與法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁巧妙變化經典調酒。圖／沛綠雅提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁，以天然果汁、酸甜風味與清新氣泡，交織出今年最獨特的味蕾新體驗。圖／沛綠雅提供。
Perrier & Juice法國沛綠雅檸檬芭樂氣泡綜合果汁，以天然果汁、酸甜風味與清新氣泡，交織出今年最獨特的味蕾新體驗。圖／沛綠雅提供。

法國 酒精

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