時隔23年！童年回憶《魔法阿媽》改編舞台劇 由春河劇團郎祖筠領銜主演

台灣本土動畫《魔法阿媽》於一九九八年上映，劇中經典台詞「我要把你阿媽賣掉」是九○年代孩子的共同回憶。時隔二十三年，春河劇團將電影改編為舞台劇，由聯合數位文創主辦，聘請王小棣導演擔任戲劇顧問，團長郎祖筠帶領侯彥西、范少勳，及官建蓁、郭德君一同擔任主演。目前推出早鳥優惠8折，TixFun熱烈售票中。

問到是什麼樣的契機，讓春河劇團將《魔法阿媽》改編為舞台劇？郎祖筠表示，春河劇團一直以來都希望為女性發聲，且「阿媽」在傳統社會結構中，扮演重要角色，在看過電影後，對於祖孫間的互動，以及台灣傳統文化為之動容，因而特地請求王小棣導演授權改編，並邀情同為女性的導演范瑞君來執導。

《魔法阿媽》是郎祖筠首次與乾兒子彥西、少勳三人同台演出，郎祖筠先前在春河劇團舞台劇《當我們同在一起》曾與侯彥西合作過，兩人間的默契絕佳；至於范少勳，郎祖筠表示，雖然少勳已獲金馬新人獎的肯定，但電影與劇場表演形式不同，身為少勳的表演指導老師，仍在協助范少勳適應與掌握劇場表演的節奏感。被問到母子在排練場有何趣事，郎祖筠笑說，排練之餘，「媽媽」的角色就會出現，除了指導兒子演戲，還會負責幫兒子慶生及煲湯。

此外，郎祖筠表示，《魔法阿媽》含括豐富的台灣民俗元素，當年《魔法阿媽》在角逐金馬獎之際，因被冠上「怪力亂神」的莫須有罪名而成為遺珠，如今改編舞台劇的消息一出，許多人紛紛表示支持，也很期待能再次回味童年回憶，讓春河對於製作《魔法阿媽》的信念更為堅定。

為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在朋友引薦下，特地至基隆雷成壇學習道家的手勢身法，在學習過程中，郎祖筠表示，雖然從小在台灣長大，對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有了更多的了解，並更能體會慎終追遠的精神。

郎祖筠不斷重複，希望透過《魔法阿媽》呼籲大眾「珍惜」及「體諒」的重要性：把握當下，及時將心中想法說出口；我們在「體諒」他人用心良苦之際，同時也學會「珍惜」人與人之間珍貴的緣分，而這也是春河劇團製作《魔法阿媽》的宗旨。即日至9/21（二）推出早鳥優惠8折，購票請上 TixFun 。

《魔法阿媽》演出資訊

9/1（三）～9/21（二）購票享早鳥優惠8折！

演出時間：2021/10/22 (五)～12/11 (六)

演出地點：台北、高雄、台中、台南