高雄各飯店祭中秋超值專案 4天連假可來港都逍遙遊

中秋節四天連假，趁著秋涼氣爽，疫情微解封，適合來趟輕旅行。高雄各大飯店推出各式住房專案，有的早鳥價下殺到2.3折，相當超值。

因應中秋連假，高雄漢來大飯店今年規畫「瘋中秋住漢來」客房專案，每天限量10間，原價一間每晚要價2萬多元的房型（已含服務費與稅）超狂下殺約2.3折，若搭配高鐵票加訂，還可以享有車票8折優惠，官網一開賣即秒殺。

高雄翰品酒店推出一泊二食住房專案，提供飯店招牌滷水大肥鵝及燒鵝三饗宴兩種美味料理，讓房客一邊大啖美食，一邊賞月，度過美好中秋夜。雅緻雙人房一晚2699元起，雅緻家庭房一晚3699元起，依房型附贈晚餐、隔日的午餐，每日限量5間。飯店9月20日及21日兩天並為房客舉辦博狀元應景活動，體驗金門歷史悠久的博餅文化。

福容大飯店高雄店推出「BIKE雄讚，扭轉騎蹟」專案，9月18日至21日入住港景精緻客房，每房優惠價每晚只要4099元(含2客早餐)，還可享2名成人免費租借自行車4小時、免費獲得2個自行車能量包，另外享福卡會員再享優惠。專案可享「延後至下午1點」退房，讓顧客安心旅遊無負擔。

高雄國賓飯店1樓的i River自助餐廳9月18日到21推出內用精選菜單，採Semi半自助式餐點吃到飽型式，提供五款精緻主餐搭配無限量自助沙拉吧。五款主餐包括「普羅旺斯烤羊肋排」及「燒烤美國牛小排佐芥子肉汁」；「蒜香奶油烤尼加拉瓜大龍蝦(半隻)/美國沙朗牛排」；「檸檬香茅海鮮串(鮭魚/干貝)」；「辣味洋蔥烤明蝦等，i River也推出中秋限定「海陸分享外帶禮籃」，適合5人宅家共享，內含美國帶骨牛小排、綜合海鮮盤、牛肉千層麵、提拉米蘇珠寶盒2盒、精選紅酒1瓶，優惠價4580元(約57折)，取餐前三天預訂。

高雄英迪格每年都會在Pier No.1頂樓露天酒吧舉辦高空烤肉趴，今年9月10日至10月10日止，提供兩種內用雙人套餐選擇：「豬雞海鮮三吃」內含厚切戰斧豬排、鮮嫩雞腿與豬里肌；「牛肉海鮮雙拼」有美國Choice等級板腱與肋眼，兩款套餐皆含有魷魚串、大草蝦、蛤蜊、打狗黑輪、新鮮蔬菜及海尼根500ml生啤酒等生豐盛好料，內用烤肉套餐每日限量10組，須三天預約。

高雄福華大飯店即日起到9月30日，麗香苑及Smile One精緻涮涮鍋分別推出二款不同風味的中秋烤肉外帶組合。麗香苑中秋烤肉饗食餐包含美國紐約客牛排、班節海明蝦、海鮮中卷、BBQ豬肋排、扇貝培根串.等豐富海陸及蔬菜，Smile One精緻 涮涮鍋推出「中秋火烤兩相宜」組合，內容包含不打藥的黑羽雞、美國Prime板腱牛、台灣梅花豬、 紫地瓜等7款蔬菜串、培根金針菇串、花枝等手工丸等，在家以烤箱燒烤或煮成火鍋都適用。 高雄英迪格-Pier No.1高空酒吧祭出中秋烤肉專案 ，可在星空下賞月同歡。圖／高雄英迪格提供 福容大飯店高雄店推出「BIKE雄讚，扭轉騎蹟」專案。圖／高雄福華飯店提供 高雄翰品飯店9月20日及21日兩天並為房客舉辦博狀元應景活動。 圖／高雄翰品飯店提供 高雄福華Smile One火烤料理組合意象。圖／高雄福華飯店提供

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