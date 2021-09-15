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再度陷入選擇困難！iPhone 13系列4款新機 瀏海變窄相機更強 售價還少1千

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。圖／蘋果提供
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。圖／蘋果提供

果不其然，蘋果秋季發表會中正式亮相了全新一代iPhone 13系列，大致延續iPhone 12系列的設計與定位，共推出4款新機種，包括3鏡頭的iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，售價32,900元起；以及雙鏡頭的iPhone 13與iPhone 13 mini，售價22,900元起。4款新機皆配備強大的A15仿生晶片、瀏海縮20%且更明亮的超Retina XDR顯示器，以及更長的電池續航力。而眾所矚目的相機功能上，則是加入了微距拍攝、人人都能成為電影大師的「電影模式」，並可設定個人化「攝影風格」，甚至在前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新功能。容量則是從128GB起跳，iPhone 13 Pro系列更提供1TB的超大儲存容量，將於台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日起正式發售。

iPhone 13 Pro系列搭載全新3鏡頭系統，包括更大光圈的超廣角相機帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體，還可拍攝微距的慢動作以及縮時影片；而全新的77毫米長焦鏡頭，可3倍光學變焦，構圖選擇更多元，且這次3顆鏡頭都具有超實用的夜拍功能。而iPhone 13 Pro系列的超Retina XDR顯示器更具備ProMotion自動適應更新頻率技術，自動在每秒10～120次之間自動調整，甚至可以配合手指滑動速度自行調整更新率，在流暢與省電中取得平衡。

而iPhone 13系列外觀最大的改變則是雙鏡頭配置變成了斜對角設計，全新廣角相機進光提升47%，並加入了原本在Pro系列才有的感光元件位移式光學影像穩定功能，拍得更亮、更穩。

佛心的是，新增的拍攝功能在4款新機上皆可使用，包括令許多用戶躍躍欲試的全新「電影級模式」，突破了以往iPhone拍攝影音的限制，在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體進入、主體視線切換自動加入淺景深效果，亦可手動觸控切換，甚至可以在拍攝後重新編輯景深效果，打造有如專業電影拍攝的運鏡。對一般比較少錄製影音內容的使用者來說，「攝影風格」新功能也許更加實用，使用者可將預設風格或是個人偏好的「色調」與「色溫」設定套用在照片上，自訂喜愛的拍攝參數且不需每次重新調整。

另外在總是帶動討論熱潮的外觀顏色上，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色；iPhone 13和iPhone 13 mini則有5種漂亮的鋁金屬色彩，包括粉紅色、藍色、星光色、午夜色和 (PRODUCT)RED，眾多新色齊發，是不是又陷入選擇困難了呢！

iPhone 13和iPhone 13 mini有種漂亮的鋁金屬色，包括粉紅色、藍色、星光色、午夜色和 (PRODUCT)RED。圖／蘋果提供
iPhone 13和iPhone 13 mini有種漂亮的鋁金屬色，包括粉紅色、藍色、星光色、午夜色和 (PRODUCT)RED。圖／蘋果提供
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max圖／蘋果提供
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max圖／蘋果提供
智慧型HDR 4功能可為場景中的多個人物進行光線、對比、膚色的單獨調整。圖／蘋果提供
智慧型HDR 4功能可為場景中的多個人物進行光線、對比、膚色的單獨調整。圖／蘋果提供
超廣角相機的新鏡頭設計，帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體。圖／蘋果提供
超廣角相機的新鏡頭設計，帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體。圖／蘋果提供
iPhone 13系列前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新拍攝功能。圖／蘋果提供
iPhone 13系列前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新拍攝功能。圖／蘋果提供
加入了A15仿生晶片，即使是尺寸最小的iPhone 13 mini，同樣擁有強大的即時運算能力。圖／蘋果提供
加入了A15仿生晶片，即使是尺寸最小的iPhone 13 mini，同樣擁有強大的即時運算能力。圖／蘋果提供
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max全新升級的3相機系統，為喜愛攝影的使用者帶來眾多專業拍攝功能。圖／蘋果提供
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max全新升級的3相機系統，為喜愛攝影的使用者帶來眾多專業拍攝功能。圖／蘋果提供
iPhone 13和iPhone 13 mini維持6.1吋與5.4吋合手好拿的精巧尺寸。圖／蘋果提供
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