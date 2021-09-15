再度陷入選擇困難！iPhone 13系列4款新機 瀏海變窄相機更強 售價還少1千

果不其然，蘋果秋季發表會中正式亮相了全新一代iPhone 13系列，大致延續iPhone 12系列的設計與定位，共推出4款新機種，包括3鏡頭的iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，售價32,900元起；以及雙鏡頭的iPhone 13與iPhone 13 mini，售價22,900元起。4款新機皆配備強大的A15仿生晶片、瀏海縮20%且更明亮的超Retina XDR顯示器，以及更長的電池續航力。而眾所矚目的相機功能上，則是加入了微距拍攝、人人都能成為電影大師的「電影模式」，並可設定個人化「攝影風格」，甚至在前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新功能。容量則是從128GB起跳，iPhone 13 Pro系列更提供1TB的超大儲存容量，將於台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日起正式發售。

iPhone 13 Pro系列搭載全新3鏡頭系統，包括更大光圈的超廣角相機帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體，還可拍攝微距的慢動作以及縮時影片；而全新的77毫米長焦鏡頭，可3倍光學變焦，構圖選擇更多元，且這次3顆鏡頭都具有超實用的夜拍功能。而iPhone 13 Pro系列的超Retina XDR顯示器更具備ProMotion自動適應更新頻率技術，自動在每秒10～120次之間自動調整，甚至可以配合手指滑動速度自行調整更新率，在流暢與省電中取得平衡。

而iPhone 13系列外觀最大的改變則是雙鏡頭配置變成了斜對角設計，全新廣角相機進光提升47%，並加入了原本在Pro系列才有的感光元件位移式光學影像穩定功能，拍得更亮、更穩。

佛心的是，新增的拍攝功能在4款新機上皆可使用，包括令許多用戶躍躍欲試的全新「電影級模式」，突破了以往iPhone拍攝影音的限制，在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體進入、主體視線切換自動加入淺景深效果，亦可手動觸控切換，甚至可以在拍攝後重新編輯景深效果，打造有如專業電影拍攝的運鏡。對一般比較少錄製影音內容的使用者來說，「攝影風格」新功能也許更加實用，使用者可將預設風格或是個人偏好的「色調」與「色溫」設定套用在照片上，自訂喜愛的拍攝參數且不需每次重新調整。