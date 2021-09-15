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Apple Watch Series 7螢幕尺寸放大近20% 更耐摔又防塵

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蘋果宣布將於今年秋季末正式推出全新Apple Watch Series 7。圖／蘋果提供
蘋果宣布將於今年秋季末正式推出全新Apple Watch Series 7。圖／蘋果提供

稍早蘋果秋季發表會中也亮相了最新一代Apple Watch Series 7，乍看似乎沒有太大更新，實際上卻針對許多先前用戶在意的痛點有了進化，包括更窄的邊框帶來的更大顯示區域、更堅固抗裂的水晶玻璃表面、更強大的防水防塵等級，以及延長達18小時的續航力與提升33%的充電速度。搭配完整的心率、心電圖、血氧感測，以及各式健康運動輔助功能，讓Apple Watch成為使用者最佳的身心健康配件。

Apple Watch Series 7擁有隨顯Retina顯示器，邊角設計更柔順圓滑，顯示器邊緣設計基於光學折射原理，讓全螢幕表面與App能和表殼彎曲處無縫連接。實際上邊框也變得超窄，只有1.7公釐，比Apple Watch Series 6大幅縮小了40%，透過最佳化的介面設計，納入了更大的字體顯示與全新更方便觸控輸入的QWERTY鍵盤，watchOS 8的「碼表」、「活動記錄」、「鬧鐘」等App選單標題和按鈕尺寸也都變得更大，並擁有專為全新裝置所設計的2款獨特表面：輪廓表面與雙組合表面。

為了讓使用者在戶外活動使用時能更安心，Apple Watch Series 7的水晶玻璃表面，比Apple Watch Series 6增厚50%，維持清晰顯示同時變得更加抗裂，也是第一款擁有IP6X防塵認證同時維持WR50防水等級的Apple Watch。

Apple Watch Series 7共推出5款優美的全新鋁金屬表殼外觀，包括午夜色、星光色、綠色、全新藍色與(PRODUCT)RED，提供41公釐與45公釐2種尺寸，並同步亮相一系列全新顏色與風格，且可以相容於之前機種的表帶，預計將於今年秋季末正式推出。

Apple Watch Series 7共推出5款優美的全新鋁金屬表殼外觀，包括午夜色、星光色、綠色、全新藍色與(PRODUCT)RED。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 7共推出5款優美的全新鋁金屬表殼外觀，包括午夜色、星光色、綠色、全新藍色與(PRODUCT)RED。圖／蘋果提供
watchOS 8為自行車騎士帶來全新功能，包括更精準的「體能訓練」模式以及跌倒偵測。圖／蘋果提供
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Apple Watch Series 7顯示器尺寸比Apple Watch Series 6擴大將近20%，比Apple Watch Series 3擴大超過50%，並透過最佳化的使用者介面提升可讀性與使用體驗。圖／蘋果提供
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Apple Watch Hermès Gourmette Double Tour向1930年代Hermès頸鍊致敬，在柔軟的Fauve Barénia皮革中流暢結合鏈紋編織。圖／蘋果提供
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Apple Watch Hermès推出Circuit H，將鮮明錨鏈設計的粗體圖形象徵印在Swift皮革上並搭配設計互補的表面。圖／蘋果提供
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