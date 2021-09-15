Apple Watch Series 7螢幕尺寸放大近20% 更耐摔又防塵

稍早蘋果秋季發表會中也亮相了最新一代Apple Watch Series 7，乍看似乎沒有太大更新，實際上卻針對許多先前用戶在意的痛點有了進化，包括更窄的邊框帶來的更大顯示區域、更堅固抗裂的水晶玻璃表面、更強大的防水防塵等級，以及延長達18小時的續航力與提升33%的充電速度。搭配完整的心率、心電圖、血氧感測，以及各式健康運動輔助功能，讓Apple Watch成為使用者最佳的身心健康配件。

Apple Watch Series 7擁有隨顯Retina顯示器，邊角設計更柔順圓滑，顯示器邊緣設計基於光學折射原理，讓全螢幕表面與App能和表殼彎曲處無縫連接。實際上邊框也變得超窄，只有1.7公釐，比Apple Watch Series 6大幅縮小了40%，透過最佳化的介面設計，納入了更大的字體顯示與全新更方便觸控輸入的QWERTY鍵盤，watchOS 8的「碼表」、「活動記錄」、「鬧鐘」等App選單標題和按鈕尺寸也都變得更大，並擁有專為全新裝置所設計的2款獨特表面：輪廓表面與雙組合表面。

為了讓使用者在戶外活動使用時能更安心，Apple Watch Series 7的水晶玻璃表面，比Apple Watch Series 6增厚50%，維持清晰顯示同時變得更加抗裂，也是第一款擁有IP6X防塵認證同時維持WR50防水等級的Apple Watch。