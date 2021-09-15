粉色控注意！全新4色iPad mini升級超有感 還支援5G

也許是因應全球居家學習、行動工作的強大需求，在稍早舉辦的蘋果秋季發表會中，推出了大幅升級顯示螢幕、前置鏡頭規格與人物對焦功能的全新iPad與iPad mini，前者以同樣親切的入門價格，帶來眾多先進且實用的功能；後者則是將強大性能與5G網路塞進了最精巧好攜帶的尺寸中。2款新機到位，讓今年整個iPad系列更新後更加完整，並滿足不同類型使用者的需求。

全新第9代iPad售價10,500元起，搭載A13仿生晶片，配備10.2吋Retina原彩顯示器、1,200萬像素超廣角前置相機，搭配「人物居中」功能，在視訊通話時會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間，當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，讓所有人都能參與對話。支援第1代Apple Pencil以及聰穎鍵盤配件，內建操作直覺的iPadOS 15，以及比前一代增加1倍64GB起的儲存空間，另有256GB容量可供選擇。

而全新第6代iPad mini，則是在同樣的外觀尺寸下，塞進了更大的8.3吋Liquid Retina顯示器以及太空灰、粉紅色、紫色和星光色4種吸引人的新色彩。新iPad mini配備全新A15仿生晶片，新的USB-C埠加速了連結傳輸，且升級5G行動網路，讓iPad mini成為最適合攜帶的行動工作幫手。全新後置相機採用Focus Pixels以及更大的光圈，還加上原彩閃光燈，1,200萬像素超廣角前置相機同樣具備「人物居中」功能。因為外型也變成了方形邊框設計，不只Touch ID移到頂端與按鈕結合，也支援第2代Apple Pencil磁吸收納等功能。新款iPad mini售價14,900元起，並提供64GB與256GB規格。