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粉色控注意！全新4色iPad mini升級超有感 還支援5G

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPadOS 15帶來更多獨特功能，包括「翻譯」App增添了讓對話交流變得更容易且自然的「自動翻譯」和面對面顯示新功能，挑戰iPad mini的極限。圖／蘋果提供
iPadOS 15帶來更多獨特功能，包括「翻譯」App增添了讓對話交流變得更容易且自然的「自動翻譯」和面對面顯示新功能，挑戰iPad mini的極限。圖／蘋果提供

也許是因應全球居家學習、行動工作的強大需求，在稍早舉辦的蘋果秋季發表會中，推出了大幅升級顯示螢幕、前置鏡頭規格與人物對焦功能的全新iPad與iPad mini，前者以同樣親切的入門價格，帶來眾多先進且實用的功能；後者則是將強大性能與5G網路塞進了最精巧好攜帶的尺寸中。2款新機到位，讓今年整個iPad系列更新後更加完整，並滿足不同類型使用者的需求。

全新第9代iPad售價10,500元起，搭載A13仿生晶片，配備10.2吋Retina原彩顯示器、1,200萬像素超廣角前置相機，搭配「人物居中」功能，在視訊通話時會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間，當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，讓所有人都能參與對話。支援第1代Apple Pencil以及聰穎鍵盤配件，內建操作直覺的iPadOS 15，以及比前一代增加1倍64GB起的儲存空間，另有256GB容量可供選擇。

而全新第6代iPad mini，則是在同樣的外觀尺寸下，塞進了更大的8.3吋Liquid Retina顯示器以及太空灰、粉紅色、紫色和星光色4種吸引人的新色彩。新iPad mini配備全新A15仿生晶片，新的USB-C埠加速了連結傳輸，且升級5G行動網路，讓iPad mini成為最適合攜帶的行動工作幫手。全新後置相機採用Focus Pixels以及更大的光圈，還加上原彩閃光燈，1,200萬像素超廣角前置相機同樣具備「人物居中」功能。因為外型也變成了方形邊框設計，不只Touch ID移到頂端與按鈕結合，也支援第2代Apple Pencil磁吸收納等功能。新款iPad mini售價14,900元起，並提供64GB與256GB規格。

2款新iPad即日起可於美國等地區開放預訂，首波都將在9月24日起於實體店面開始供貨，台灣則是會在稍晚開放訂購。

全新iPad mini，同樣可以一手掌握，並融入全螢幕設計、A15仿生晶片、Touch ID、人物對焦等強大功能。圖／蘋果提供
全新iPad mini，同樣可以一手掌握，並融入全螢幕設計、A15仿生晶片、Touch ID、人物對焦等強大功能。圖／蘋果提供
不論在家使用或外出，第9代iPad提供使用者更容易入門的工作、學習和聯繫方式。圖／蘋果提供
不論在家使用或外出，第9代iPad提供使用者更容易入門的工作、學習和聯繫方式。圖／蘋果提供
iPad mini這次換上USB-C連接埠，能與廣大的生態系統配件相連，包含相機、外接儲存設備，和最高4K的顯示器。圖／蘋果提供
iPad mini這次換上USB-C連接埠，能與廣大的生態系統配件相連，包含相機、外接儲存設備，和最高4K的顯示器。圖／蘋果提供
強大的iPad Pro、全新第9代iPad、iPad Air、以及全新第6代iPad mini，組成迄今最先進的iPad系列產品陣容。圖／蘋果提供
強大的iPad Pro、全新第9代iPad、iPad Air、以及全新第6代iPad mini，組成迄今最先進的iPad系列產品陣容。圖／蘋果提供
第9代iPad支援第1代Apple Pencil以及聰穎鍵盤等配件。圖／蘋果提供
第9代iPad支援第1代Apple Pencil以及聰穎鍵盤等配件。圖／蘋果提供
iPad mini提供一系列全新外觀，包括太空灰、粉紅色、紫色和星光色。圖／蘋果提供
iPad mini提供一系列全新外觀，包括太空灰、粉紅色、紫色和星光色。圖／蘋果提供

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