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288吃到飽！韓式「釜山宗家」海鮮鍋6折、打卡送花枝漿

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
主打韓式鍋物的「釜山宗家」自即日起正式開幕。圖／豆府提供
主打韓式鍋物的「釜山宗家」自即日起正式開幕。圖／豆府提供

旗下擁有涓豆腐、北村豆腐家、銅盤等7個品牌的豆府餐飲集團，自即日起打造全新韓式鍋物「釜山宗家」，提供有7種韓式特色湯頭，以及無限供應的自助吧，每人最低288元起。即日起出示爺爺、奶奶的合照，還可享釜山豪華海鮮鍋6折的限時限量優惠，打卡還送「爆漿起司花枝漿」。

位於統一時代百貨內的「釜山宗家」，以1960年代的釜山漁村為設計背景，透過紅瓦磚牆、黑色波浪瓦屋簷、舊式木窗等元素，呈現出復古的用餐氛圍。店內共提供有韓式酸辣泡菜湯、韓國大醬豆腐湯、宗家青蔥香辣湯、神仙牛骨雪牛湯、釜山魚乾昆布湯、田園蕃茄蔬菜湯、南瓜起司牛奶湯等7種不同口味的湯頭，各自有不同的特色，也適合搭配不同的食材組合。

釜山宗家店內採「個人套餐＋自助吧」的用餐型態，並依照主餐食材，區分為海鮮、牛、豬、雙拼等類型。其中主打的「釜山豪華海鮮鍋」，內含有天使紅蝦、藍鑽大蝦、南美白蝦、小卷、魷魚、鮭魚菲力、雕魚片、淡菜等11種海鮮，並且搭配上韓國魚板串，營造出經典的海鮮滋味，每份788元。另外還有美國嫩肩里肌、美國無骨牛小排、究好豬五花、活菌豬梅花等肉品，價格落於358元起。針對想要海陸組合的民眾，也有海鮮搭配肉品的海陸雙拼組合，每套598元起。

除此之外，釜山宗家也打造有「韓式自助吧」。除了用餐者可以自由拿取外，民眾也可選擇開鍋單享受自助吧吃到飽，每人288元。吧台上供應多種時蔬，以及依照季節變化的6種韓式小菜，還有韓國不倒翁泡麵、冬粉、燉豬肉、韓國炸醬、柚子冰沙、檸檬甜米露、香蕉牛奶冰淇淋、汽水等副食與甜品，通通讓民眾無限享用。

為慶祝新店開幕，即日起至9月16日期間，憑自己和爺爺、奶奶的照片用餐，原價788元的「釜山豪華海鮮鍋」，優惠價473元，每日限量30人。即日起至9月26日期間，參與粉絲團打卡活動，也可獲得價值128元的「爆漿起司花枝漿」一份。

【釜山宗家】

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓（統一時代百貨）

電話：02-2345-2788

除了海鮮外，店內也提供多種牛、豬肉品可供選擇。記者陳睿中／攝影
除了海鮮外，店內也提供多種牛、豬肉品可供選擇。記者陳睿中／攝影
自助吧也供應有馬鈴薯燉肉等副餐可以享用。記者陳睿中／攝影
自助吧也供應有馬鈴薯燉肉等副餐可以享用。記者陳睿中／攝影
適合飯後享用的香蕉牛奶冰淇淋。記者陳睿中／攝影
適合飯後享用的香蕉牛奶冰淇淋。記者陳睿中／攝影
自助吧供應了多種時蔬、麵食與韓式小菜。記者陳睿中／攝影
自助吧供應了多種時蔬、麵食與韓式小菜。記者陳睿中／攝影
活動期間參與打卡活動，可獲贈爆漿起司花枝漿。記者陳睿中／攝影
活動期間參與打卡活動，可獲贈爆漿起司花枝漿。記者陳睿中／攝影
店內依照季節固定無限供應6種韓式小菜。記者陳睿中／攝影
店內依照季節固定無限供應6種韓式小菜。記者陳睿中／攝影
集結11種海鮮的「釜山豪華海鮮鍋」。記者陳睿中／攝影
集結11種海鮮的「釜山豪華海鮮鍋」。記者陳睿中／攝影

海鮮 統一時代百貨

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