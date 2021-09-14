LG推全新QNED Mini LED電視 官方商城限量送4千購物金

今年引領顯示技術的熱門亮點，非Mini LED莫屬！LG今宣布推出2021 LG QNED Mini LED全新電視，獨家採用量子點與一奈米顯示技術並搭配Mini LED作為光源，展現完美亮度與對比度，畫質大躍進；共推出86、75及65型，並涵蓋4K與8K超逼真畫質，建議售價109,000元起。歡慶上市，LG官方線上商城自9月17日上午9點起至9月26日上午9點止，獨家販售全台限量10台的65型LG QNED Mini LED 4K電視（65QNED91SPA），凡購買即可享有官方購物金4,000元、原廠壁掛架以及夏慕尼餐券2張等獨家好禮。

LG QNED Mini LED電視運用量子點與一奈米顯示技術，全面提升色彩的豐富度及精準度，展現最出色的畫質。86型同步搭載30,000個微型LED做為背光源，打造2,500個進階調光區域，演繹極致亮度，精緻對比讓影像畫面更鮮明活潑。而為了滿足台灣消費者對於大尺寸及8K電視的需求，這次新機種共推出了86型、75型及65型的尺寸供消費者選擇，其中86、75型以真8K傳遞絕美畫質，使用α9第4代8K AI影音處理晶片，可透過AI將一般影像內容模擬提升至近8K影像畫面，超大螢幕呈現更多細節；同時支援Dolby Atmos及Dolby Vision享受能更身歷其境的影音震撼。

除了畫質有感大升級，更擁有全新WebOS 6.0連網智慧系統，全系列具有Miracast overlay功能，支援Apple Airplay 2及Android手機鏡射Miracast投放；內建Apple TV、Netflix、YouTube、Disney+等熱門影音串流服務，只要動動遙控器即可飽覽最新節目內容，還有運動賽事提醒功能，讓你不錯過任何精彩對決。