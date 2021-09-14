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SOGO忠孝館大動作改裝！女裝新姿態迎接無齡感時代

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館女裝樓層改裝，精選品牌優化、年輕化。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館女裝樓層改裝，精選品牌優化、年輕化。記者沈昱嘉／攝影

相信許多愛美又懂得買的女性消費族群，每到母親節、周年慶等年度大檔，肯定都會準時跑到遠東SOGO百貨台北忠孝館貢獻消費力、投資自己。盤點台北東區各家百貨擅場，SOGO忠孝館購物機能完整齊全，一站就能包辦從家庭所需到職場、社交裝備的行頭需求。這回，忠孝館更在女性樓層砸下重金改裝，除了1樓「天后宮」全區封樓改裝外，2樓新增香氛區與女鞋區，B1、3樓、4樓的流行女裝也回應「無齡感」的世代需求，為女裝樓層進行品牌優化與年輕化，以全新姿態登場。

打破年齡限制 各世代女性風格一站滿足

近年來，國內外都興起「無齡感」的生活態度，這個世代，更多人懂得要「好好照顧自己」這個道理，不只充實內在，也會給外在充分的照顧，因此，讓年齡只是一個身份證上的「數字」，生理年齡與心理年齡脫鉤，追求的生活態度與個人風格，不再受年齡所侷限，只要自己樂意，沒有誰可以規定幾歲就不能再做什麼事情或穿什麼樣的衣服，「無齡感」時代已然降臨。

當年齡不再是分水嶺，百貨也要翻轉過去以少女、少淑、淑女做為女性服飾樓層劃分的舊思維，重新以風格配置定位。隨著「減齡穿搭」成為常態，SOGO忠孝館女裝這回挑選出具有戰力的指標品牌，以精選概念登場，也讓服飾配件選擇打破年齡限制。SOGO忠孝館經理傅惠文指出，以改裝幅度最大的三樓來說，年齡層跨度更大，從25歲進入職場的女性，到40、50代的優雅洗練女性，提供更完整的女性流行提案。空間上，透過挑高空間、拉寬走道，讓購物舒適感更加分。

SOGO忠孝館3樓打造輕奢珠寶區。記者沈昱嘉／攝影
SOGO忠孝館3樓打造輕奢珠寶區。記者沈昱嘉／攝影

3樓打造「輕奢珠寶專區」 4樓「銀座白石」進駐

質感配件是完成整體造型的重點加分，3樓集結深受女性歡迎、各擁特色的agete、VA Vendome Aoyama、COCOSHNIK、Les Nereides、Grastyle等品牌打造「輕珠寶專區」。4樓則有日本婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）新進駐，打造與日本同步的全新概念店。透過女裝配件品牌精選化，SOGO忠孝館也把空間的限制轉為優勢，傅惠文舉例，到其他商圈的百貨可能需要跨館採購，忠孝館女裝樓層共集結上百個品牌，是精選中的精選，對忙碌的職場女性更可精準採購，省去跨館移動的時間。

日本婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）進駐SOGO忠孝館4樓。記者沈昱嘉／攝影
日本婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）進駐SOGO忠孝館4樓。記者沈昱嘉／攝影

忠孝館貴賓之夜

為了讓SOGO主顧客體驗忠孝館全新改裝後的購物空間與氛圍，SOGO特別在中秋連假前夕9月17日（五）舉辦忠孝館貴賓之夜，當晚從晚間6點半至9點在4樓、7樓分別有一系列音樂演出，讓消費者享受連假前夕愉快的周末夜。

銀座白石開幕活動，即日起至9月21日對戒享9.5折優惠。圖／SOGO提供
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UNTITLED是針對上班族為主的設計品牌，在基本款式中提供俐落的都會質感。圖／SOGO提供
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日本流行服飾SNIDEL，訴求混搭概念新時尚，優雅中帶有個性的設計，受到日本、台灣女性歡迎。圖／SOGO提供
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TOMMY HILFIGER刺繡LOGO肩背包售價4,680元，限量5個。圖／SOGO提供
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LAUREN黑色針織洋裝(右)售價6,480元。圖／SOGO提供
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COCOSHNIK 18K排鑽耳針式耳環、排鑽項鍊定價16,980元/21,980元，9月30日前優惠價15,200元/19,700元。圖／SOGO提供
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IF極簡黑白色系的招牌設計，滿足簡約風格愛好者。圖／SOGO提供
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IKKS雪紡碎花洋裝原價12,880元，特價11,000元。圖／SOGO提供
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