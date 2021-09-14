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五倍券太給力！百貨風向球新光三越周年慶首波確定

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
瞄準五倍券激發的消費力，新光三越首波6店周年慶特別調整檔期，選在10月7日開跑。本報資料照
瞄準五倍券激發的消費力，新光三越首波6店周年慶特別調整檔期，選在10月7日開跑。本報資料照

今年台灣疫情風暴重創各行各業，百貨、餐飲、影城等產業更是受重傷，即將而來的周年慶，對百貨而言更是力挽狂瀾的關鍵時刻，眾家百貨此時無不觀望，全台最大連鎖百貨集團新光三越會出什麼招、有什麼動作。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽指出，政府推出的五倍券是非常有力的消費催化劑，新光三越將借力使力，全力響應政府振興政策。為此，今年新光三越首波6店周年慶也特別延一周選在10月7日開跑，緊跟五倍券發放時間點。

去年政府發放振興三倍券，新光三越紙本三倍券收了11億元，當中又帶動關連業績，透過三倍券多創造1倍以上業績。今年五倍券誘因更大，等於民眾免費拿到5千元，各大消費產業無不摩拳擦掌搶商機，吳昕陽也認為五倍券會讓消費市場大好。

新光三越首波6店周年慶包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多店先發，新光三越營業本部長曹美虹預告，這回將是「史上最划算周年慶」，準備讓悶了許久的消費者一次梭哈五倍券，預期五倍券將直接帶動美妝、運動休閒、小家電、輕奢等業種。

新光三越第二波周年慶重頭戲輪到台北信義新天地四店登場，預計10月中下旬展開，同商圈的遠東百貨、微風預計也會緊跟新光三越檔期，集中火力在信義商圈的周年慶話題與氣勢。

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