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經典再出發！IWC、Audemars Piguet計時碼表 新色搶眼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹系列（Royal Oak）帶來兩款42毫米離岸型自動上鍊計時碼表。圖 / 愛彼提供
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹系列（Royal Oak）帶來兩款42毫米離岸型自動上鍊計時碼表。圖 / 愛彼提供

雖然東京奧運甫於日前落幕，但追求力與美的熱情，卻始終在世人心中留有餘溫。用以計算時間的「計時碼表（chornograph）」可累計計算時、分、秒數，而每次指針跑動的瞬間，更讓手表變成一方即時的競技舞台，令人樂此不疲。

擅長打造飛行風格腕表的萬國表（IWC）近日以美國海軍中隊合作為靈感，帶來包含「Royal Maces」、「Tophatters」和「Blue Angels®」 三款不同中隊的陶瓷計時腕表。三款計時碼表各自飾有三個飛行中隊的隊徽，其中型號Ref.IW389109的Blue Angels聯名款，更使用藍色陶瓷，搭配黃色視覺如中置秒針、星期與日期數字，黃、藍對比搶眼，69380自動上鍊機芯並具備防磁軟鐵內殼、可暫停小秒針、46小時動力儲存，並已可在IWC萬國表專賣店、授權零售商和IWC.com官方網站發售。

愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹系列（Royal Oak）則帶來煥然新氣象。兩款42毫米的離岸型自動上鍊計時碼表，採用新款4404飛返計時碼表機芯，更有鈦金屬、精鋼兩種質材。兩種面盤都經過愛彼的Méga Tapisserie大型格紋裝飾，同時並具備黑色陶瓷表冠。其中精鋼款以藍色面盤、黑色次表盤搭配橘色指針，撞色、跳色，格外搶眼。值得一提的是：表款並具備一鍵式易換表帶系統，讓配戴者輕鬆「解鎖」，想自行替換表帶？再也不求人。

愛彼皇家橡樹系列離岸型計時碼表，使用新一代4044飛返計時機芯。圖 / 愛彼提供
愛彼皇家橡樹系列離岸型計時碼表，使用新一代4044飛返計時機芯。圖 / 愛彼提供
萬國表（IWC）近日以美國海軍中隊合作為靈感，帶來包含「Royal Maces」、「Tophatters」和「Blue Angels®」 三款不同中隊的陶瓷計時腕表。圖 / IWC提供
萬國表（IWC）近日以美國海軍中隊合作為靈感，帶來包含「Royal Maces」、「Tophatters」和「Blue Angels®」 三款不同中隊的陶瓷計時腕表。圖 / IWC提供
藍、橘、黑三色交替的對比視覺，像是為計時碼表提供了鮮豔奪目的時間競技舞台。圖 / 愛彼提供
藍、橘、黑三色交替的對比視覺，像是為計時碼表提供了鮮豔奪目的時間競技舞台。圖 / 愛彼提供

東京奧運 腕表 海軍

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