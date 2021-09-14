就是要超級華麗的鑽石流蘇！超模與女星耳環制霸紅毯

華麗如水晶燈般的高級珠寶耳環，向來是女星紅毯吸睛的利器。紐約時間9月13日於當地展開的2021年度大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），是年度最重要的時尚盛宴。

為呼應今年主題「在美國」（In America），產後復出的超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）化身美國國花 – 紅玫瑰，一身鮮紅更襯托耳畔一對DE BEERS Aria高級珠寶鑽石耳環，如花盛放的設計與僥要的鑽石流蘇，完美呼應禮服造型。同樣一身鮮豔欲滴的紅色的寶格麗品牌大使、墨西哥女星Eiza Gonzalez，也選擇了垂墜著鑽石流蘇的寶格麗頂級珠寶耳環，不過不對稱的紅寶石、藍寶石設計為細節增添了活潑的趣味，也與手上的Serpenti 紅寶石靈蛇手鐲相得益彰。