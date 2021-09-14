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就是要超級華麗的鑽石流蘇！超模與女星耳環制霸紅毯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
垂墜耳環吸睛效果佳，許多女星選擇這種款式的珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS、寶格麗、蕭邦提供
垂墜耳環吸睛效果佳，許多女星選擇這種款式的珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS、寶格麗、蕭邦提供

華麗如水晶燈般的高級珠寶耳環，向來是女星紅毯吸睛的利器。紐約時間9月13日於當地展開的2021年度大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），是年度最重要的時尚盛宴。

為呼應今年主題「在美國」（In America），產後復出的超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）化身美國國花 – 紅玫瑰，一身鮮紅更襯托耳畔一對DE BEERS Aria高級珠寶鑽石耳環，如花盛放的設計與僥要的鑽石流蘇，完美呼應禮服造型。同樣一身鮮豔欲滴的紅色的寶格麗品牌大使、墨西哥女星Eiza Gonzalez，也選擇了垂墜著鑽石流蘇的寶格麗頂級珠寶耳環，不過不對稱的紅寶石、藍寶石設計為細節增添了活潑的趣味，也與手上的Serpenti 紅寶石靈蛇手鐲相得益彰。

因演出「冰與火之歌：權力遊戲」而結為連理的銀幕佳偶基特哈靈頓（Kit Harington）與蘿絲萊斯利（Rose Leslie）也難得一起出席了這個時尚盛宴，蘿絲萊斯利身穿嫩黃色禮服，配戴以藍寶石為主石的海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶垂墜耳環，巧玩撞色概念又顯得相當貴氣。而資深女星「莎姐」莎朗史東（Sharon Stone），則是選擇了配戴蕭邦（Chopard）Precious Lace 系列耳環，一對總重 13.41 克拉的枕形切割祖母綠非常華麗，搭出隆重典雅。

Karlie Kloss配戴的DE BEERS Aria高級珠寶鑽石耳環，約520萬元。圖／DE BEERS提供
Karlie Kloss配戴的DE BEERS Aria高級珠寶鑽石耳環，約520萬元。圖／DE BEERS提供
Eiza Gonzalez配戴的寶格麗頂級紅寶石、藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
Eiza Gonzalez配戴的寶格麗頂級紅寶石、藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
Rose Leslie配戴HARRY WINSTON藍寶石鑽石耳環2021 Met Gala。圖／海瑞溫斯頓提供
Rose Leslie配戴HARRY WINSTON藍寶石鑽石耳環2021 Met Gala。圖／海瑞溫斯頓提供
寶格麗品牌大使墨西哥女星Eiza Gonzalez配戴寶格麗頂級珠寶亮眼現身2021 MET GALA。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使墨西哥女星Eiza Gonzalez配戴寶格麗頂級珠寶亮眼現身2021 MET GALA。圖／寶格麗提供
莎朗史東配戴的蕭邦Precious Lace 系列獲公平採礦認證之18K白金耳環，鑲嵌一對總重13.41克拉的枕形切割祖母綠和13.77克拉的鑽石。圖／蕭邦提供
莎朗史東配戴的蕭邦Precious Lace 系列獲公平採礦認證之18K白金耳環，鑲嵌一對總重13.41克拉的枕形切割祖母綠和13.77克拉的鑽石。圖／蕭邦提供
Karlie Kloss配戴DE BEERS Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS提供
Karlie Kloss配戴DE BEERS Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS提供
Sharon Stone配戴蕭邦Precious Lace系列祖母綠鑽石耳環與Haute Joaillerie系列戒指。圖／蕭邦提供
Sharon Stone配戴蕭邦Precious Lace系列祖母綠鑽石耳環與Haute Joaillerie系列戒指。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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