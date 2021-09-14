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歷經三級警戒黑暗期 新光三越吳昕陽：想了「100種如果」應對

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，正面面對疫情挑戰，新光三越今年力拚800億。本報資料照
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，正面面對疫情挑戰，新光三越今年力拚800億。本報資料照

今年5月中旬台灣疫情的防護網被攻陷，那時本土病例破百例天天創新高，全台進入防疫三級警戒，人們待在家中不敢出門，台北鬧區瞬間轉為空城。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽指出，從5月14日至今，新光三越全台各店共閉店21天，最糟的情況是業績掉到只剩3成，這3個月真的非常辛苦。他坦言「在最焦慮的5、6月，經常收到哪裡有足跡需要閉店的通報，晚上經常焦慮到無法入眠。」儘管今年的疫情發展仍有未知變數，吳昕陽認為，「既然疫情下的社會已回不到原狀，如何對應疫情新常態、懂得改變並找方法，自己與團隊會正面面對疫情的挑戰。」

去年新光三越直到年底最後一天，全年營收總算以807.7億元達標作收，超越前年的806.8億元，在疫情年業績再創歷史新高。面對2021年的疫情大災年，吳昕陽表示，「今年全年力拚800億。」

新光三越自去年疫情爆發至今，共開了90次應變會議，吳昕陽今日特別感念這段時間同仁的辛苦，他指出，「這陣子想了100種如果的狀況，最壞的情況，他在疫情升溫第一天就想過，像是如果封城要怎麼辦？客人回不來要怎麼辦？」問他今年跟去年面對疫情的心態對照，他回答「去年的疫情跟今年的痛苦指數無法相比，對我來說，今年是『未知的痛苦』。」僅管今年的狀態仍然煎熬，但他強調「沒有辦法時仍有沒有辦法的做法」，對於疫情挑戰仍正面迎擊。

吳昕陽的正面心態，新光三越業務本部長、弟弟吳昕昌與身邊同仁夥伴最能感同身受，吳昕昌指出「他（吳昕陽）真的很正面，常跟我們說這些大風大浪都是挑戰，經歷過了都是學習。」新光三越營業本部長由曹美虹表示，面對未知的疫情，只能每天滾動式的改變，就算最糟的情況下，還是要想辦法讓業績進來，讓百貨與廠商先一起活得下去，6、7、8月百貨仍是不停的做活動。」

疫情升三級以來，新光三越最慘的時候業績剩不到3成，曹美虹指出，降級後緩慢復甦，至今來客仍少了3成、業績少2成，仍無法回到原狀。

經過疫情三個月的黑暗期，吳昕陽表示，這段時間讓我們變得更謙卑，在拜訪政府、金控與房東後，這些單位都有伸出援手給予補貼幫助。百貨與廠商是生命共同體，這波疫情重創餐飲、娛樂、健身產業，從5月疫情變化時，新光三越也針對這些業種，連續3個月減租3成舒緩業者壓力。

針對餐飲、娛樂與健身房等受疫情影響最顯著的業種，新光三越連續3個月給予減租3成協助，盼與廠商一同度過危機。本報資料照
針對餐飲、娛樂與健身房等受疫情影響最顯著的業種，新光三越連續3個月給予減租3成協助，盼與廠商一同度過危機。本報資料照

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