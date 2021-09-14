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限時2天！狂一鍋「買1鍋送1鍋」 餡老滿「招牌菜6折」
體諒民眾今年中秋無法出門烤肉的心情，樂多多集團旗下的鍋物「狂一鍋」，特別於限時2天推出會員快閃活動，6款招牌的台式火鍋套餐，可享「買1鍋送1鍋」的限時優惠。另外「餡老滿」為慶祝南港店9週年，3間門市則推出指定料理6折、滿千送菜等不同優惠方案。
全新推出的「狂一鍋」，標榜將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等街頭常見的台灣小吃化身為鍋物，打造出不同的火鍋體驗。9月16日至17日期間，集團app會員，可享內用或外帶「買1鍋送1鍋」的優惠，包括有功夫排骨酥鍋、迎春生炒花枝鍋、私房酒香花雕雞鍋、蒜香蛤蜊生氣鍋、辣妹臭豆腐鍋、超台爆炒沙茶鍋等6種鍋物可供選擇，每套289元起；中和、新店、蘆洲、新莊與竹北等5間門市均可適用，每店每日限量100份。
為慶祝南港旗艦店開幕9週年，餡老滿南港旗艦店、台北吉林店、台中文心店自即日起至10月3日期間，推出優惠三重送活動。其中精選7道招牌料理，每週間每日一道享6折優惠，包括老滿孜然大排、松鼠魚、老北京罈子肉、老滿香酥鴨、京味佛跳牆、老滿秘製大排、老滿火鍋，每道380～1,000元不等。
另外在活動期間，每日單筆消費滿1,000、2,000或3,000元，可各享價值180、440、920元的免費贈禮，包括有清燉牛腩湯、人蔘土雞湯、極品宮爆雞丁等菜餚。即日起至9月19日期間，經典涼菜全品項85折；9月20日至9月26日期間，羹湯、甜點、酒類全面85折；9月27日至10月3日，功夫熱炒菜則享85折優惠。優惠活動均可適用內用或外帶。
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