限時5天！7-11「中秋開心花」優惠CITY全品項最低7折起

中秋連假宅居過節更安心，7-ELEVEN自9月17日至9月21日連續5天推出「中秋連假開心花．隨時取」活動，門市指定商品任選3件75折，CITY飲品全品項最低7折起，還可搭配指定信用卡結帳滿額立折100元。

7-ELEVEN「i預購」平台 中秋優惠率先開跑，9月16日至9月21日全站消費單筆滿999元享11% OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋18%，會員首購額外加贈50點。站上更開設「中秋烤肉懶人包」專區，包括肉品、海鮮、居家烤肉必備的電烤盤等周邊商品，方便線上買、指定門市就近取貨。

7-ELEVEN門市9月17日至9月21日推出超過上萬款指定商品任選2件79折、3件75折優惠，包括飲料、冷凍食品、禮盒等；CITY飲品全品項任2杯79折、任3杯7折優惠（以五捨六入計算），還可搭配單筆結帳滿600元、持指定信用卡結帳再立折100元。以中秋烤肉最解膩的每朝健康綠茶PET650、愛之味油切分解茶PET590為例，折扣後一箱特價530元、單瓶僅要22元（原價840元，約63折）；送禮體面的桂格養氣人蔘禮盒兩盒折扣後特價657元、單瓶僅要41元（原價958元，約69折），挑戰量販價。

9月17日至9月21日「OPEN POINT行動隨時取」推出買CITY CAFE大杯美式咖啡1杯送四季春青茶1杯，活動期間每天上午10點開賣，每天限量1萬組，每會員每日限購1組。還有其他CITY系列飲品也推出線上限量優惠，包括CITY CAFE西西里風檸檬咖啡買15杯送4杯，每組現省300元，限量5萬組，每會員限購4組；CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買15杯送7杯，每組現省525元，限量5萬組，每會員限購4組；CITY PRIMA精品美式咖啡冰、熱任選買15杯送5杯，每組現省400元，限量3萬組，每會員限購4組；CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡冰、熱任選買15杯送5杯，每組現省350元，限量5萬組，每會員限購4組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶冰、熱任選買15杯送5杯，每組現省300元，限量1.5萬組，每會員限購4組；CITY TEA經典純奶茶、四季春奶青任選買15杯送5杯，每組現省250元，限量1萬組，每會員限購4組。