怎麼混都百搭！全新酒款「格蘭傑Ｘ」 全台好市多獨賣

總是顛覆想像的格蘭傑，今年推出由格蘭傑與頂級調酒師精心打造的百搭全新酒款「格蘭傑Ｘ」，不論純飲、加冰或輕鬆融合各式飲品，都讓人愛不釋手，為單一麥芽威士忌帶來耳目一新的品飲方式。「格蘭傑Ｘ」預定於9月25日起，於全台好市多（Costco）獨家販售。

人稱鬼才、創意無限的格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士，這次攜手多位世界頂級的調酒師，一起發揮天馬行空的想像力，致力於實現威士忌混搭的各種可能性。

他在全蘇格蘭高度最高的蒸餾器中，釀製出更細膩、富含水果風味的烈酒，再將酒液置入全世界最好的酒桶中陳釀，最終打造出這款宛如「威利旺卡」世界中才會出現的、驚奇又有趣的單一麥芽威士忌 ——「格蘭傑Ｘ」；而「Ｘ」，正代表著無限探索的可能。

「『格蘭傑Ｘ』源於我們的夢想，我們想將單一麥芽威士忌與各種元素混合在一起，探索各種風味的可能性。在諮詢多位頂尖的調酒師後，我們打造出這款口感更甜、更濃郁的單一麥芽威士忌，適合所有人。」格蘭傑威士忌創作總監比爾‧梁思敦博士表示：「無論是輕鬆的早午餐時刻，或歡樂的聚會，還是想要進行自己的最愛組合實驗，『格蘭傑Ｘ』都是您飲品中令人難以言喻、無可取代的要角。」

打破了想象的界線，「格蘭傑Ｘ」蘊含了梨子、香草、金銀花，以及柑橘雪酪和巧克力軟糖的多重滋味，一口飲入，可說是一場風味大融合的盛會，自由奔放的香氣結合波本桶中陳釀的威士忌及來自新炭橡木酒桶的佳釀精製而成，其甜美而馥郁的滋味，透過多變的調和手法，彼此互相輝映，相得益彰，變化出可口的飲品。

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