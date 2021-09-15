日本獨家引進塑身蹦蹦墊 力推居家時尚運動風潮

疫情影響下，許多人因此減少外出運動，同時住宅空間有限，一般大型健身設備或器材常有佔地問題，想居家訓練有氧及肌耐力，常在選擇上有限而放棄運動習慣，因此日本品牌Gymterior推出時尚新解方－塑身蹦蹦墊，鼓勵民眾運用有氧跳躍的原理，讓自己維持每日輕鬆塑身的好習慣，同時根據醫學顯示，每日維持跳繩２分鐘，搭配間接性伸展循環至少１０組，可有效提升肌耐力及肺活量，搭配蹦蹦墊，還可以減緩衝擊，對於大人小孩來說，更加安全便利。

這款塑身蹦蹦墊外型時尚，整體造型輕巧，並榮獲2020 Good Design大賞，內有４層專利彈跳纖維、高彈力聚氨酯芯片，夾著特殊鋼彈力減震和吸收衝擊材料等獨特結構，可耐重２００公斤，平常也可以搭配無線跳繩使用，甫一推出就大獲日本消費者喜愛，經實測使用蹦蹦墊彈跳三分鐘，消化的卡路里與肌耐力皆比健行效果佳，不管大人小孩都可輕鬆上手，居家一邊追劇一邊彈跳塑身，對於家裡喜歡活蹦亂跳的小孩也可以當作安全緩衝墊使用。