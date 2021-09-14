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安娜溫圖女兒Bee Shaffer 化身最美孕婦走Met Gala紅毯
在每屆的Met Gala紅毯上，VALENTINO的華服向來也是許多與會嘉賓的造型首選之一，特別是創意總監Pierpaolo Piccioli擅長打造的那種古典好萊塢風情蓬裙禮服，更是讓女星、超模和KOL們穿出濃厚的優雅韻味，美到讓人眼光捨不得離開。今年包括凱莉穆里根、琥碧戈柏、諾曼妮漢密爾頓和「惡魔總編」安娜溫圖的女兒Bee Shaffer等人都穿上VALENTINO現身Met Gala，用濃郁鮮明的顏色和古典講究的剪裁成為全場焦點。
凱莉穆里根和歌手諾曼妮漢密爾頓穿的都是出自VALENTINO七月才剛發表的2021秋冬高級訂製系列，凱莉穆里根的螢光桃紅禮服還搭配了一個長斗蓬，注入了些許童話風格，也讓人聯想起芭比娃娃。諾曼妮漢密爾頓則是選擇大蝴蝶結緞帶裝飾感的芥末黃大蓬裙，非常華麗隆重。
Bee Shaffer和琥碧戈柏的禮服則是Pierpaolo Piccioli為她們專門量身打造的，懷有身孕的Bee Shaffer穿上寶石綠色的曳地禮服，服裝上細微的皺褶設計典雅迷人，讓她看起來像是從迪士尼走出來的公主，溫柔又美麗。琥碧戈柏則是完美駕馭紫色蛋糕裙的繁複感，搭配標誌性的髮型，也增添一絲民族風情。而貝克漢長子布魯克林的未婚妻Nicola Peltz，也是穿著量身訂製的桃紅色蕾絲雕花禮服配白色手套，展現精緻的復古風。
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