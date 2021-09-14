碧昂絲JAY-Z「愛的視角」影片曝光 與Tiffany合作慈善

Tiffany釋出由好萊塢夫妻碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，JAY-Z在影片中以「愛的視角」透過Super 8攝影機捕捉碧昂絲演繹經典歌曲Moon River的畫面。這首名曲因1961年電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）一舉成名。而碧昂絲在影片中配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，主演「第凡內早餐」的傳奇女星奧黛麗赫本在宣傳這部電影時也曾配戴過，傳承意味濃厚。

影片拍攝地點由卡特夫婦欽點，選在洛杉磯Orum House，影片風格純粹而平實，透過捕捉卡特夫婦的親密時刻以呈現兩人的深厚情感。Tiffany表示，「ABOUT LOVE」相關的系列影片也將於年底前於社群平台陸續曝光。

這次的合作除了廣告，也延伸到公益，將愛拓展為大愛：Tiffany與BeyGOOD和Shawn Carter基金會（兩人的慈善基金會）協力推出「ABOUT LOVE」獎學金計劃。活動期間，Tiffany承諾將提供200萬美元獎學金贊助歷史悠久的黑人學院大學（HBCUs），鼓勵學習藝術與創意領域的學生。相關計畫同時將授予五所小型私立、特選州立學校獎學金，包括：賓州林肯大學、維吉尼亞州諾福克州立大學、北卡羅萊納州貝內特學院，阿肯色大學派恩布拉夫分校，以及俄亥俄州中央州立大學。Tiffany也承諾將將於2022年開始持續為黑人學院大學和其他弱勢社區提供更多的途徑和機會。