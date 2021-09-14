快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碧昂絲JAY-Z「愛的視角」影片曝光 與Tiffany合作慈善

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
TIFFANY特邀好萊塢夫妻碧昂絲(BEYONCÉ)與傑斯(JAY-Z)拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY特邀好萊塢夫妻碧昂絲(BEYONCÉ)與傑斯(JAY-Z)拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE。圖／TIFFANY提供

Tiffany釋出由好萊塢夫妻碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，JAY-Z在影片中以「愛的視角」透過Super 8攝影機捕捉碧昂絲演繹經典歌曲Moon River的畫面。這首名曲因1961年電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）一舉成名。而碧昂絲在影片中配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，主演「第凡內早餐」的傳奇女星奧黛麗赫本在宣傳這部電影時也曾配戴過，傳承意味濃厚。

影片拍攝地點由卡特夫婦欽點，選在洛杉磯Orum House，影片風格純粹而平實，透過捕捉卡特夫婦的親密時刻以呈現兩人的深厚情感。Tiffany表示，「ABOUT LOVE」相關的系列影片也將於年底前於社群平台陸續曝光。

這次的合作除了廣告，也延伸到公益，將愛拓展為大愛：Tiffany與BeyGOOD和Shawn Carter基金會（兩人的慈善基金會）協力推出「ABOUT LOVE」獎學金計劃。活動期間，Tiffany承諾將提供200萬美元獎學金贊助歷史悠久的黑人學院大學（HBCUs），鼓勵學習藝術與創意領域的學生。相關計畫同時將授予五所小型私立、特選州立學校獎學金，包括：賓州林肯大學、維吉尼亞州諾福克州立大學、北卡羅萊納州貝內特學院，阿肯色大學派恩布拉夫分校，以及俄亥俄州中央州立大學。Tiffany也承諾將將於2022年開始持續為黑人學院大學和其他弱勢社區提供更多的途徑和機會。

Tiffany 早餐 電影

延伸閱讀

英國防參謀長駁情報失誤：所有人都誤判神學士接管速度

NBA／米爾賽普加盟籃網 傳將加快買斷喬丹進度

碧昂絲JAY-Z合體Tiffany廣告 背景比120克拉黃鑽更吸睛

英參謀總長稱「神學士已改變」 在野黨嗆：證據拿出來

相關新聞

精準掌握空間優勢 打造沉穩內歛的簡調沐光之宅

透過空間設計將個人喜好與生活需求整合，打造一處理想的完美之境，是眾人心之所嚮。

日本新型態綜合性藝術節 Reborn-Art Festival

「Reborn-Art Festival」2017年首次於日本東北宮城縣的石卷／牡鹿地區舉辦，以豐饒的大自然為舞台，與在地居民共同創造出讓人能夠盡情享受「藝術」、「音樂」、「美食」的新型態綜合性藝術節。

大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

位在新竹70 坪大小的宅邸中，以沉穩低斂的石皮材質鋪展，跳脫既定的空間印象，在延續與鐫刻間彼此呼應、蔓延。藉由材質之變化闡釋著專屬於本空間，無遠弗屆的場域迴響。

碧昂絲JAY-Z「愛的視角」影片曝光 與Tiffany合作慈善

Tiffany釋出由好萊塢夫妻碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，JAY...

沒有麵包、肉重半公斤！漢堡王「究極牛肉堡」只賣14天

隨著中秋佳節即將到來，「漢堡王」首度在台限時推出「無麵包」的重量級烤肉堡「究極重磅火烤牛肉堡」，肉量達到17.6盎司（約...

強勢回歸！《漢斯季默：好萊塢王者之音》2022檔期確定

台灣的各項藝文活動經過近半年衝擊，終於在疫情逐漸趨緩之際逐漸復甦；原定延期演出的《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，也即將在明年4月21至24日台北流行音樂中心強勢回歸！預計於9月23至10月13日辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。