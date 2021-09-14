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沒有麵包、肉重半公斤！漢堡王「究極牛肉堡」只賣14天
隨著中秋佳節即將到來，「漢堡王」首度在台限時推出「無麵包」的重量級烤肉堡「究極重磅火烤牛肉堡」，肉量達到17.6盎司（約500公克），滿足嗜肉者的食肉慾望。另外「超級重磅牛肉堡」亦同步回歸，陪伴消費者一起度過中秋。
漢堡王在去年時曾於日本推出過「無麵包漢堡」，成為當時的網路熱議話題。此次限時於9月17日至9月30日所推出的「究極重磅火烤牛肉堡」，同樣採無麵包的設計，以4片經典的火烤澳洲牛肉排，搭配上當季時蔬與美式起司。少去澱粉的負擔，更能享受牛肉排堆疊而起的濃郁風味，單點每份269元，套餐價309元。
另外曾於今年4月快閃登場的「超級重磅牛肉堡」也同步限時回歸市場，同樣採4層、總重達17.6盎司的火烤牛肉為主角，搭配5吋芝麻麵包、當季時蔬、起士、培根，每份單點289元，套餐329元。
「究極重磅火烤牛肉堡」與「超級重磅牛肉堡」自9月17日至9月30日於全台門市限時販售（竹科台積P1、兒園、美光、南科台積店不適用），限臨櫃購買、現場自助點餐機、官網預訂可選購。
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