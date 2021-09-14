歷經百年月光 頂級干邑路易十三凝聚時間的芬芳

時間是釀造路易十三最珍貴的原料。「THINK A CENTURY AHEAD」，不僅是路易十三的經典標語，更是歷代釀酒師看著同樣的月光，用無價的時光，為下一個世代而準備的傳世珍寶，意義非凡，最適合與至親好友在佳節共享。

路易十三之所以珍稀傳奇，能成為世界絕頂的干邑，在於自1874年誕生以來，皆是由歷代酒窖大師悉心守護，並將其傳承給接班人，不間斷地延續路易十三的百年陳釀之旅，是以每一瓶路易十三最久為一百年的調和；因此當代酒窖大師的在生之時，皆無法品嚐到自己親手釀的酒。

原料部份，更是百分百只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區，得天獨厚白堊土質所生產的頂級葡萄進行釀造，由法國國王法蘭西斯‧路易十三，授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，使得如今每一瓶路易十三，都是嚴選多達1200種，在獨有的蒂爾肯橡木酒桶內陳年最高年份長達100年的「生命之水」調配而成。

現任的路易十三酒窖大師，正為了未來百年的路易十三干邑做準備，代代相傳的調合工藝，需要時間靜待，無法套用工業化的生產或公式得來。不管是路易十三繁複耗時的製酒工藝，亦或是手工人工吹製的水晶瓶，皆是頂尖工藝造就的傑作。

酒瓶最早的原型，是遺落在1569年雅納克戰場的金屬質地，1850年由人頭馬家族買下，成為路易十三酒瓶的靈感來源。如今的水晶瓶，由技藝精湛的水晶匠人人工吹制，須由11位工匠手工打造，瓶頸以20K金紋飾，並於瓶底和瓶塞刻有獨一無二之專屬序號；如此的曠時費工，只為成就這具有皇室血統的珍貴酒瓶。

當光線透過經典水晶瓶身，路易十三酒液呈現出的優雅琥珀色，能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴；無須多言，只要輕啜一口，即能體會路易十三是一種凝聚時間的芬芳。因此路易十三亦有「可以喝的香水」的美麗稱號。 路易十三1.5公升至尊瓶。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 路易十三水晶瓶身，由技藝精湛的水晶匠人人工吹制，瓶頸以20K金紋飾。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 路易十三3公升至尊瓶。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康