布局萌寵商機！7-ELEVEN於200家門市、i預購設寵物專區

萌寵商機夯，毛小孩經濟需求旺盛，7-ELEVEN掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧等4大結構，攜手網紅品牌「汪喵星球」、寵物專門店「寵物公園」導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店；同時在i預購設置寵物專區，商品種類齊全度更高，線上線下同步架構新型態寵物專門店。

7-ELEVEN瞄準就近買毛小孩商品需求，除了既有的貓狗飼料與罐頭之外，抓準現代人養貓增加的趨勢，首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視寵物的保健與休閒，7-ELEVEN嘗試引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾及更多寵物用品等，提供多樣新選擇，設有寵物專區的門市較未擴大商品類別前，業績成長近2倍。

7-ELEVEN寵物專區依據商圈屬性量身規畫商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60～300款寵物商品，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。

萌寵不僅要吃得好，日常保健與休閒更受到飼主重視，7-ELEVEN獨家攜手人氣網購品牌「汪喵星球」於門市、線上同步推出限定商品，包含「貓咪機能點心罐」、「木天蓼紓壓棒棒」、高壓蒸煮連骨頭都能享用的「鮮蒸嫩雞腿」等，皆經過SGS檢驗核格。