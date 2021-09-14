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辣到不科學！72歲Vera Wang簡直比超模還性感
每年的Met Gala紅毯上除了明星與模特兒之外，也能見到許多時尚設計師們的身影。今年包括路易威登（簡稱LV）男裝設計師Virgil Abloh、VERSACE設計師Donatella Versace、Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello、MOSCHINO設計師Jeremy Scott和Vera Wang、Tom Ford等人都盛裝出席，他們的造型大多完美展現出品牌的設計特色，許多人的盛裝程度更是不輸明星們。
Virgil Abloh以自己的作品穿出混搭時尚感，塗鴉白西裝配百褶裙，再搭上絨毛帽子，非常搶眼。而今年的Met Gala榮譽主席Tom Ford以及VALENTINO設計師Pierpaolo Piccioli，則以正裝西裝展現紳士風範。和穿著Saint Laurent服裝的Rose一起現身的Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello，當然也是穿著自家品牌的黑色襯衫配條紋長褲，展現低調的奢華搖滾風。
同樣穿黑西裝的Jeremy Scott，波浪衣擺露出高調的桃紅色內襯，華麗古典又混搭出雌雄同體的魅力。Donatella Versace則是穿著白色的大蓬蓬裙，上身的馬甲和肩帶也很有個性。最讓人驚艷的，絕對就是Vera Wang了！今年72歲的她穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸，也再度讓人超佩服她維持身材的毅力。
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