快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辣到不科學！72歲Vera Wang簡直比超模還性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Donatella Versace則是穿著白色的大蓬蓬裙，上身的馬甲和肩帶也很有個性。圖／摘自IG
Donatella Versace則是穿著白色的大蓬蓬裙，上身的馬甲和肩帶也很有個性。圖／摘自IG

每年的Met Gala紅毯上除了明星與模特兒之外，也能見到許多時尚設計師們的身影。今年包括路易威登（簡稱LV）男裝設計師Virgil Abloh、VERSACE設計師Donatella Versace、Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello、MOSCHINO設計師Jeremy Scott和Vera Wang、Tom Ford等人都盛裝出席，他們的造型大多完美展現出品牌的設計特色，許多人的盛裝程度更是不輸明星們。

Virgil Abloh以自己的作品穿出混搭時尚感，塗鴉白西裝配百褶裙，再搭上絨毛帽子，非常搶眼。而今年的Met Gala榮譽主席Tom Ford以及VALENTINO設計師Pierpaolo Piccioli，則以正裝西裝展現紳士風範。和穿著Saint Laurent服裝的Rose一起現身的Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello，當然也是穿著自家品牌的黑色襯衫配條紋長褲，展現低調的奢華搖滾風。

同樣穿黑西裝的Jeremy Scott，波浪衣擺露出高調的桃紅色內襯，華麗古典又混搭出雌雄同體的魅力。Donatella Versace則是穿著白色的大蓬蓬裙，上身的馬甲和肩帶也很有個性。最讓人驚艷的，絕對就是Vera Wang了！今年72歲的她穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸，也再度讓人超佩服她維持身材的毅力。

Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Virgil Abloh以自己的作品穿出混搭時尚感，塗鴉白西裝配百褶裙，再搭上絨毛帽子，非常搶眼。圖／摘自Twitter
Virgil Abloh以自己的作品穿出混搭時尚感，塗鴉白西裝配百褶裙，再搭上絨毛帽子，非常搶眼。圖／摘自Twitter
今年的Met Gala榮譽主席Tom Ford以正裝西裝展現紳士風範。圖／摘自IG
今年的Met Gala榮譽主席Tom Ford以正裝西裝展現紳士風範。圖／摘自IG
VALENTINO設計師Pierpaolo Piccioli以正裝西裝展現紳士風範。圖／VALENTINO提供
VALENTINO設計師Pierpaolo Piccioli以正裝西裝展現紳士風範。圖／VALENTINO提供
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
穿著Saint Laurent服裝的Rose一起現身的Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello，當然也是穿著自家品牌的黑色襯衫配條紋長褲，展現低調的奢華搖滾風。圖／Saint Laurent提供
穿著Saint Laurent服裝的Rose一起現身的Saint Laurent設計師Anthony Vaccarello，當然也是穿著自家品牌的黑色襯衫配條紋長褲，展現低調的奢華搖滾風。圖／Saint Laurent提供
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。圖／摘自IG
穿黑西裝的Jeremy Scott，波浪衣擺露出高調的桃紅色內襯，華麗古典又混搭出雌雄同體的魅力。圖／摘自IG
穿黑西裝的Jeremy Scott，波浪衣擺露出高調的桃紅色內襯，華麗古典又混搭出雌雄同體的魅力。圖／摘自IG

西裝

延伸閱讀

一起去Off-White主理人Virgil Abloh的工作室玩吧！IKEA首創24小時活動，在家走遍全世界

梅根福克斯Met Gala紅毯穿搭正面、側面都讓人看光 鏤空剪裁曬東西半球性感出擊

這場大秀畫面太養眼！吉吉哈蒂德、坎達爾珍娜秀深溝走秀登MICHAEL KORS伸展台

IG粉絲500萬的維密天使出嫁了！浪漫刺繡婚紗美哭 「茉莉公主」幸福時刻媲美皇室婚禮

相關新聞

精準掌握空間優勢 打造沉穩內歛的簡調沐光之宅

透過空間設計將個人喜好與生活需求整合，打造一處理想的完美之境，是眾人心之所嚮。

日本新型態綜合性藝術節 Reborn-Art Festival

「Reborn-Art Festival」2017年首次於日本東北宮城縣的石卷／牡鹿地區舉辦，以豐饒的大自然為舞台，與在地居民共同創造出讓人能夠盡情享受「藝術」、「音樂」、「美食」的新型態綜合性藝術節。

大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

位在新竹70 坪大小的宅邸中，以沉穩低斂的石皮材質鋪展，跳脫既定的空間印象，在延續與鐫刻間彼此呼應、蔓延。藉由材質之變化闡釋著專屬於本空間，無遠弗屆的場域迴響。

碧昂絲JAY-Z「愛的視角」影片曝光 與Tiffany合作慈善

Tiffany釋出由好萊塢夫妻碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，JAY...

沒有麵包、肉重半公斤！漢堡王「究極牛肉堡」只賣14天

隨著中秋佳節即將到來，「漢堡王」首度在台限時推出「無麵包」的重量級烤肉堡「究極重磅火烤牛肉堡」，肉量達到17.6盎司（約...

強勢回歸！《漢斯季默：好萊塢王者之音》2022檔期確定

台灣的各項藝文活動經過近半年衝擊，終於在疫情逐漸趨緩之際逐漸復甦；原定延期演出的《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，也即將在明年4月21至24日台北流行音樂中心強勢回歸！預計於9月23至10月13日辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。