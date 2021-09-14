強勢回歸！《漢斯季默：好萊塢王者之音》2022檔期確定

台灣的各項藝文活動經過近半年衝擊，終於在疫情逐漸趨緩之際逐漸復甦；原定延期演出的《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，也即將在明年4月21至24日台北流行音樂中心強勢回歸！預計於9月23至10月13日辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。

由聯合數位文創主辦的《漢斯季默：好萊塢王者之音》由於檔期因素，明年場地將改至台北流行音樂中心舉辦，並增加週末檔期。由於場地變更，已購票之觀眾須辦理換票作業，憑新票券入場。

主辦單位表示，自疫情爆發以來，聯合數位文創不斷與製作團隊以及相關單位討論各種可能性。很不幸的在國際疫情逐漸趨緩之際，台灣疫情爆發，使得原已定案的計畫再度被打亂，讓觀眾朋友們多等了一段時間，聯合數位文創為此致上最深的歉意。

另外，為了感謝這段時間持續保留票券的觀眾們，主辦單位特別祭出優惠大禮。只要於10月13日前完成換票作業，將可獲得一組udn售票網尊榮折扣碼，除了可使用優惠碼邀請朋友加購《漢斯季默：好萊塢王者之音》之外，還可以折抵兩檔熱門節目：《鐘樓怪人》、《teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們》。

本次是《漢斯季默：好萊塢王者之音》的亞洲首演。2022年4月，由漢斯季默親自策畫、編曲，並欽點原版獨奏與獨唱家同台激盪精彩火花，亞洲首次，為觀眾帶來獨一無二的世界級演出。

由聯合數位文創主辦的《漢斯季默：好萊塢王者之音》即將於明年4月21日至24日在台北流行音樂中心強勢回歸，目前正在辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊‵，或電洽客服專線（02）7721-6958#2 (每日09:00-18:00)。

主辦單位官網 http://uevent.udnfunlife.com/wohz2020/

udn 瘋表演粉絲團 https://www.facebook.com/udnperformance/

2022檔期說明：

◆演出時間：

2022年4月21日（四）19:30

2022年4月22日（五）19:30

2022年4月23日（六）19:30

2022年4月24日（日）14:30

◆演出地點：台北流行音樂中心

演出換票說明：（2020原訂單保留，請重新選取明年的場次與座位）

◆可換場次：2022年4月21日～2022年4月24日，四場皆可任選

◆可換票區：限同價位票價

◆換票時間：2021年9月23日至10月13日。