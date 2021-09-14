快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白花花巨鑽洗版Met Gala！蕾哈娜是女王 鑽戒別有故事

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕾哈娜配戴寶格麗高級珠寶鑽石項鍊、Thelma West鑽石戒指。圖／摘自IG @sothebys
蕾哈娜配戴寶格麗高級珠寶鑽石項鍊、Thelma West鑽石戒指。圖／摘自IG @sothebys

今年的大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）在紐約時間9月13日登場。無庸置疑，今年是由閃亮亮的白鑽制霸紅毯珠寶！最搶眼的珠寶穿搭莫過於一身黑色猶如棉被般包緊緊的蕾哈娜（Rihanna），在巨大的黑色中露出脖子上墜滿鑽石的寶格麗（BVLGARI）高級珠寶頸鍊，想不稱女王也很難！不過最有故事的，莫過於她手上一顆水滴形的閃耀巨鑽，則是來自倫敦的黑人設計師Thelma West與蘇富比（Sotheby’s）合作的珠寶。9月17日起這顆美鑽將登上有史以來第一個專為黑人珠寶設計師舉辦的展售會「Brilliant & Black：A Jewelry Renaissance」，女王為推動種族平權，細節也不放過。

而令人目不轉睛的美鑽搭配，還有猶如瑪麗蓮夢露再世的怪奇比莉（Billie Eilish）。雖然這個夢幻薄紗的復古造型讓許多網友一時認不出來，不過捨棄華麗耳環或大項鍊，以堆疊滿滿的卡地亞（Cartier）戒指和手環為珠寶焦點的穿搭方式，無疑非常Billie Eilish的風格。與怪奇比莉一同擔任本屆副主席的年輕女詩人Amanda Gorman，則以一身優雅的紫色亮相，臉上猶如銀河星塵的妝容非常脫俗，搭配蕭邦（Chopard）的高級珠寶，猶如桂冠的頭飾點出她的詩人氣質，也為她的自由女神造型完美畫龍點睛。

同樣和Amanda Gorman一樣頭上裝飾非常吸睛的女星Yara Shahidi，則是將卡地亞的Sixième Sens高級珠寶黃鑽和鑽石項鍊巧妙拆成頭飾配戴，可見用心穿搭的巧思。和女王蕾哈娜一樣信仰more is more的英國歌手瑞塔歐拉（Rita Ora），胸前總共澎湃地堆疊了4條DE BEERS全鑽項鍊，全身上下的鑽石總價上億台幣，氣場強大。凍齡女神凱特哈德森（Kate Hudson）也是堆疊美鑽愛好者，來自她設計師好友Lorraine Schwartz的兩條鑽石項鍊主鑽都非常豪邁，尤其和服裝互相呼應的粉更是極為吸睛。堆疊項鍊的超級奢華風潮，考驗女星的「硬頸」度。

蕾哈娜配戴的Thelma West鑽石戒指將透過蘇富比展售會販售，推動美國黑人平權。圖／摘自IG @sothebys
蕾哈娜配戴的Thelma West鑽石戒指將透過蘇富比展售會販售，推動美國黑人平權。圖／摘自IG @sothebys
Yara Shahidi穿DIOR配戴卡地亞頂級珠寶項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／DIOR提供
Yara Shahidi穿DIOR配戴卡地亞頂級珠寶項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／DIOR提供
Yara Shahidi配戴卡地亞頂級珠寶項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／摘自IG ＠memuseum
Yara Shahidi配戴卡地亞頂級珠寶項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／摘自IG ＠memuseum
蕾哈娜配戴寶格麗高級珠寶鑽石項鍊、Thelma West鑽石戒指。圖／摘自IG @sothebys
蕾哈娜配戴寶格麗高級珠寶鑽石項鍊、Thelma West鑽石戒指。圖／摘自IG @sothebys
Billie Eilish配戴卡地亞珠寶出席2021 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG @billieeilish
Billie Eilish配戴卡地亞珠寶出席2021 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG @billieeilish
Billie Eilish配戴卡地亞珠寶出席2021 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG @billieeilish
Billie Eilish配戴卡地亞珠寶出席2021 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG @billieeilish
蕾哈娜、怪奇比莉、凱特哈德森配戴鑽石珠寶登上 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG
蕾哈娜、怪奇比莉、凱特哈德森配戴鑽石珠寶登上 Met Gala紐約大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯。圖／摘自IG
Amanda Gorman配戴的蕭邦Haute Joaillerie高級珠寶戒指，18k 白金鑲嵌1.77克拉枕形切割藍寶石、2.81克拉水滴形切割鑽石和1.14克拉鑽石。圖／蕭邦提供
Amanda Gorman配戴的蕭邦Haute Joaillerie高級珠寶戒指，18k 白金鑲嵌1.77克拉枕形切割藍寶石、2.81克拉水滴形切割鑽石和1.14克拉鑽石。圖／蕭邦提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS Assana 高級珠寶鑽石項鍊約，1455萬元。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS Assana 高級珠寶鑽石項鍊約，1455萬元。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS London By De Beers系列Battersea Light高級珠寶鑽石項鍊，約5290萬元。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS London By De Beers系列Battersea Light高級珠寶鑽石項鍊，約5290萬元。圖／DE BEERS提供
Amanda Gorman配戴蕭邦高級珠寶出席2021 Met Gala。圖／蕭邦提供
Amanda Gorman配戴蕭邦高級珠寶出席2021 Met Gala。圖／蕭邦提供
芮塔歐拉配戴DE BEERS Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴DE BEERS Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS Swan Lake高級珠寶鑽石項鍊約，1100萬元。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS Swan Lake高級珠寶鑽石項鍊約，1100萬元。圖／DE BEERS提供
蕾哈娜配戴的Thelma West鑽石戒指將透過蘇富比展售會販售，推動美國黑人平權。圖／摘自IG @thethelmawestdiamonds
蕾哈娜配戴的Thelma West鑽石戒指將透過蘇富比展售會販售，推動美國黑人平權。圖／摘自IG @thethelmawestdiamonds
芮塔歐拉配戴的DE BEERS DB Classic Eternity Line圓形明亮式鑽石項鍊，約342萬元。圖／DE BEERS提供
芮塔歐拉配戴的DE BEERS DB Classic Eternity Line圓形明亮式鑽石項鍊，約342萬元。圖／DE BEERS提供

珠寶 鑽石 女王

延伸閱讀

大坂直美頂超狂「蝴蝶餅」編髮登Met Gala！罕見正面開衩大秀腿根　網球女神接力登場

Met Gala絕美水晶燈造型系列 坎達爾珍娜是行走的完美芭比 「貓女」柔伊除了性感什麼都沒穿

Met Gala珠寶大閱兵！Regina King化身珠寶百科全書

是不是有約好？蕾哈娜、A$AP證明棉被裝也可制霸紅毯！

相關新聞

精準掌握空間優勢 打造沉穩內歛的簡調沐光之宅

透過空間設計將個人喜好與生活需求整合，打造一處理想的完美之境，是眾人心之所嚮。

日本新型態綜合性藝術節 Reborn-Art Festival

「Reborn-Art Festival」2017年首次於日本東北宮城縣的石卷／牡鹿地區舉辦，以豐饒的大自然為舞台，與在地居民共同創造出讓人能夠盡情享受「藝術」、「音樂」、「美食」的新型態綜合性藝術節。

大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

位在新竹70 坪大小的宅邸中，以沉穩低斂的石皮材質鋪展，跳脫既定的空間印象，在延續與鐫刻間彼此呼應、蔓延。藉由材質之變化闡釋著專屬於本空間，無遠弗屆的場域迴響。

安娜溫圖女兒Bee Shaffer 化身最美孕婦走Met Gala紅毯

在每屆的Met Gala紅毯上，VALENTINO的華服向來也是許多與會嘉賓的造型首選之一，特別是創意總監Pierpao...

碧昂絲JAY-Z「愛的視角」影片曝光 與Tiffany合作慈善

Tiffany釋出由好萊塢夫妻碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，JAY...

沒有麵包、肉重半公斤！漢堡王「究極牛肉堡」只賣14天

隨著中秋佳節即將到來，「漢堡王」首度在台限時推出「無麵包」的重量級烤肉堡「究極重磅火烤牛肉堡」，肉量達到17.6盎司（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。