白花花巨鑽洗版Met Gala！蕾哈娜是女王 鑽戒別有故事
今年的大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）在紐約時間9月13日登場。無庸置疑，今年是由閃亮亮的白鑽制霸紅毯珠寶！最搶眼的珠寶穿搭莫過於一身黑色猶如棉被般包緊緊的蕾哈娜（Rihanna），在巨大的黑色中露出脖子上墜滿鑽石的寶格麗（BVLGARI）高級珠寶頸鍊，想不稱女王也很難！不過最有故事的，莫過於她手上一顆水滴形的閃耀巨鑽，則是來自倫敦的黑人設計師Thelma West與蘇富比（Sotheby’s）合作的珠寶。9月17日起這顆美鑽將登上有史以來第一個專為黑人珠寶設計師舉辦的展售會「Brilliant & Black：A Jewelry Renaissance」，女王為推動種族平權，細節也不放過。
而令人目不轉睛的美鑽搭配，還有猶如瑪麗蓮夢露再世的怪奇比莉（Billie Eilish）。雖然這個夢幻薄紗的復古造型讓許多網友一時認不出來，不過捨棄華麗耳環或大項鍊，以堆疊滿滿的卡地亞（Cartier）戒指和手環為珠寶焦點的穿搭方式，無疑非常Billie Eilish的風格。與怪奇比莉一同擔任本屆副主席的年輕女詩人Amanda Gorman，則以一身優雅的紫色亮相，臉上猶如銀河星塵的妝容非常脫俗，搭配蕭邦（Chopard）的高級珠寶，猶如桂冠的頭飾點出她的詩人氣質，也為她的自由女神造型完美畫龍點睛。
同樣和Amanda Gorman一樣頭上裝飾非常吸睛的女星Yara Shahidi，則是將卡地亞的Sixième Sens高級珠寶黃鑽和鑽石項鍊巧妙拆成頭飾配戴，可見用心穿搭的巧思。和女王蕾哈娜一樣信仰more is more的英國歌手瑞塔歐拉（Rita Ora），胸前總共澎湃地堆疊了4條DE BEERS全鑽項鍊，全身上下的鑽石總價上億台幣，氣場強大。凍齡女神凱特哈德森（Kate Hudson）也是堆疊美鑽愛好者，來自她設計師好友Lorraine Schwartz的兩條鑽石項鍊主鑽都非常豪邁，尤其和服裝互相呼應的粉更是極為吸睛。堆疊項鍊的超級奢華風潮，考驗女星的「硬頸」度。
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