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Met Gala珠寶大閱兵！Regina King化身珠寶百科全書

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
美國女演員Regina King身上珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Winston Gate等多個系列，根本化身Harry Winston珠寶百科全書。圖 / Harry Winston提供
美國女演員Regina King身上珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Winston Gate等多個系列，根本化身Harry Winston珠寶百科全書。圖 / Harry Winston提供

「時尚奧斯卡」Met Gala休息一年後2021捲土重來，這個象徵美國時尚、文化、美學的重要盛會，名人明星身上穿戴的時裝、珠寶無疑都是年度風向指標，而有「鑽石之王」、「好萊塢的珠寶商」之稱的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）也在這場盛會中頻頻亮相、閃耀奪目。

海瑞溫斯頓經典的Wreath項鍊在中國女演員陳靜身上展現出驚人氣勢。陳靜曾演出「瘋狂亞洲富豪」，近期並有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，她所配戴的Winston Cluster Wreath鑽石項鍊全部鑲嵌鑽石47.84克拉，同時垂墜式鑽石耳環、手上的兩枚鑽戒都出自Harry Winston，一身行頭估計破千萬。

曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Harington則一同相約出席，Rose的黃色洋裝和Kit的白色雙排扣西裝典雅隆重，Rose全身共配戴多達五款Harry Winston珠寶，但仍以耳畔的Cascade藍寶石與鑽石耳環展現強大火光，同時Midnight系列42毫米自動腕表白金款則為Kit Harington的紳士風範，更上層樓。

美國女演員Regina King選擇以平口連身高衩裙搭配西裝式長外套，外套內裡的金色亮片閃到鎂光燈都要反光。她身上的Harry Winston珠寶則涵蓋Lotus、HW Logo、Winston Gate等多個系列，再配戴一只Emerald系列石英金表，根本化身Harry Winston珠寶百科全書。

90後甜美新生代、美國女演員Zoey Deutch則迫不急待展現成熟風範，紫色半鏤空連身洋裝大秀長腿，可惜Harry Winston的Diamond Link系列鑽石耳環則為及腰長髮略為遮掩，還好手上的Winston Cluster鑽戒展現了甜美的錦簇（Cluster）風格，讓鑽石閃光與熱力四射、人比花嬌。

Zoey Deutch配戴的Harry Winston Diamond Link系列鑽石耳環被及腰長髮略為遮掩，還好手上的Winston Cluster鑽戒展現了甜美的錦簇（Cluster）風格，人比花嬌。圖 / Harry Winston提供
Zoey Deutch配戴的Harry Winston Diamond Link系列鑽石耳環被及腰長髮略為遮掩，還好手上的Winston Cluster鑽戒展現了甜美的錦簇（Cluster）風格，人比花嬌。圖 / Harry Winston提供
陳靜近期有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，身上的Harry Winston鑽石項鍊超過47克拉，粗估價格破千萬。圖 / Harry Winston提供
陳靜近期有漫威新片「永恆族」蓄勢待發，身上的Harry Winston鑽石項鍊超過47克拉，粗估價格破千萬。圖 / Harry Winston提供
曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Harington則一同相約出席，Harry Winston的珠寶、手表，則是兩人的共同閃耀語彙。圖 / Harry Winston提供
曾演出「權力遊戲」的蘇格蘭女演員Rose Leslie、男星Kit Harington則一同相約出席，Harry Winston的珠寶、手表，則是兩人的共同閃耀語彙。圖 / Harry Winston提供
陳靜配戴的Harry Winston鑽石項鍊，鑽石合計超過47克拉，價值初估破千萬。圖 / Harry Winston提供
陳靜配戴的Harry Winston鑽石項鍊，鑽石合計超過47克拉，價值初估破千萬。圖 / Harry Winston提供
Rose Leslie配戴上Harry Winston的Cascade藍寶石與紅寶石耳環，奢華混搭。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
Rose Leslie配戴上Harry Winston的Cascade藍寶石與紅寶石耳環，奢華混搭。圖 / Harry Winston提供（合成圖）

鑽石 珠寶 西裝

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