天然秘境藏台灣好水 水源地神秘面紗揭露

近年來國人對於飲用水品質的要求日益提升，天然且不受污染的水源越來越受重視，但說起高品質的水，很多人印象中會先想到來自國外，像阿爾卑斯山水源，或是高級餐廳裡的進口瓶裝水。然而台灣本地其實也有相當優質的水源地，日前就有品牌將產品送出國參加國際評鑑會，結果獲得金質獎肯定，也讓台灣的優質水源地意外曝光。

外觀無色透明的水，實則因水源地環境之影響，讓水質產生風味上的差異，隨著消費水平和生活品質提升，消費者對飲用水的品質要求日益重視，開始追求喝的優質好水。台灣國民品牌悅氏礦泉水，日前獲國際品水協會大中華區代表暨首席品水師夏豪均肯定，連續兩年獲得堪比米其林指南的國際評鑑組織Monde Selection「最高金賞獎」。品牌表示本次評鑑會，該公司產品在整體風味口感、氣味、包裝、視覺外觀以及科學評估等層層關卡評鑑，旗下礦泉水、鹼性水產品的平均得分高於90分，在全球瓶裝水產品中僅有3%的包裝水當中獲得國際評鑑最高金賞獎。

台灣首席品水師夏豪均，品鑑礦物質對水質風味的影響。（圖／食力提供）

悅氏董事長特助陳冠豪表示，悅氏的水源取自雪山山脈，水源地上方即是國家森林保護區，在台灣眾多瓶裝水品牌中，悅氏水源地是海拔最高、且環境保護範圍最大的；加上宜蘭不發展重工業，沒有工業污染，水體經千年石英岩層淨化，因此水質特別乾淨。

為了守護這處珍稀的水源，悅氏還特地請專人24小時看守，且透過一條龍的生產方式，藉此全程監控品質，同時持續升級廠房設備，讓瓶裝水的生產標準與國際大廠並駕齊驅。曾參訪多個國際知名瓶裝水產地的品水師夏豪均，在實際走訪悅氏水源地後表示，國際水廠產線的高規格與高品質，以及對水源的嚴密保護，悅氏都做到了。

若從品水角度出發，夏豪均說明，水質TDS值（水中固形物含量，Total Dissolved Solids）是品水時主要的參考數值。悅氏礦泉水的TDS值較小，口感以柔和圓潤為主，用在沖泡飲品時，能放大茶與咖啡的香味，搭配零食與甜點，也能放大餐飲的風味與美味層次。

想要喝到美味優質的好水？其實台灣也有品質完全不輸舶來品的天然優質好水，透過飲用水的選擇，可以提升生活品質與品味生活的感受力，而這款受到國際金賞肯定的礦泉水，或許可以讓您不用出國可以就喝到國際級好水！