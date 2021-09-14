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航運運費漲5倍 糕餅業者含淚調整秋節食品售價

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
葡式蛋塔加入台式創意，蛋黃流沙蛋塔夾帶蛋黃鹹香。記者簡慧珍／攝影
葡式蛋塔加入台式創意，蛋黃流沙蛋塔夾帶蛋黃鹹香。記者簡慧珍／攝影

中秋應景食品推陳出新，敏感的消費者可能注意到今年價格變貴了，有些店家認為新冠疫情造成經濟發展疲軟，擔心漲價影響景氣，選擇今年先自行吸收，明年看情況調整價格，另有店家評估調幅超出成本可以承擔的範圍，決定反映在售價上。

台灣曾掀起兩波葡式蛋塔風潮，但都不長，貝林古堡專賣開發新口味，樹立獨特風格，已經經營10年，是南彰人氣名店，沒預約往往買不到經典口味和熱門款，想吃就要現場等蛋塔出爐。今年因原物料上漲，單顆漲價15%至20%，顧客通常一次買兩盒12顆，價格從兩盒400元漲到480元。

貝林古堡老闆嚴永旭指出，麵粉、奶油都漲20%，乳酪絲使用的奶油一口氣漲25%，原物料商聲稱海運運費已經漲價百分之五百所致，下游店家無法再吸收漲幅，只好調整售價。

以溪湖糖廠甘蔗餅聞名的陳義發餅店，老闆陳啟書表示，不僅原物料上漲，包材也漲，確實漲幅約兩成，糕餅業者擔心景氣還沒完全恢復，如果此時漲價，可能衝擊已經很競爭的秋節應景食品，大多自行吸收傳統月餅的原料漲價，只在新產品方面調價，例如今年很夯的蛋黃流沙月餅，售價漲一成，消費者愛吃就不太計較漲價。

彰化縣私立慈恩老人養護中心每年必定製作秋節應景酥餅，其中院民自種自製的南瓜酥最受歡迎；慈恩董事長李金水說，南瓜酥等月餅使用的奶油等原物料約上漲一成，因秋節月餅是慈恩的應景產品，非主要收入來源，慈恩吸收成本差價，希望社會大眾多照顧社福團體。

貝林古堡有多種口味的葡式蛋塔，如沒預約，往往無法買到熱銷口味的蛋塔。記者簡慧珍／攝影
貝林古堡有多種口味的葡式蛋塔，如沒預約，往往無法買到熱銷口味的蛋塔。記者簡慧珍／攝影

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