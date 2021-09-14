是不是有約好？蕾哈娜、A$AP證明棉被裝也可制霸紅毯！

向來只要出席絕對就能制霸Met Gala紅毯的蕾哈娜，今年和A$AP攜手亮相，兩人不曉得是不是昨天晚上有通過電話約好要穿一樣的風格，都以「棉被裝」現身會場。一黑一彩色，互相襯托，也成了搶眼壓軸組合。

蕾哈娜身上這件黑色禮服，出自BALENCIAGA今年時隔53年重啟的高級訂製系列，是今年七月才發表的新品，而且發表時剛好也是編號53號的作品，並且是復刻BALENCIAGA典藏高定作品的設計，在這整個系列中相當具有代表性。而A$AP則是穿上洛杉磯品牌ERL的彩色拼接服裝，蓬鬆多彩設計讓人想起彩色的早餐麥片球，或是經典港片《摩登如來神掌》裡的小蠻。