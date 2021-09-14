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是不是有約好？蕾哈娜、A$AP證明棉被裝也可制霸紅毯！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
蕾哈娜身上這件黑色禮服，出自BALENCIAGA今年時隔53年重啟的高級訂製系列，是今年七月才發表的新品。圖／BALENCIAGA提供
蕾哈娜身上這件黑色禮服，出自BALENCIAGA今年時隔53年重啟的高級訂製系列，是今年七月才發表的新品。圖／BALENCIAGA提供

向來只要出席絕對就能制霸Met Gala紅毯的蕾哈娜，今年和A$AP攜手亮相，兩人不曉得是不是昨天晚上有通過電話約好要穿一樣的風格，都以「棉被裝」現身會場。一黑一彩色，互相襯托，也成了搶眼壓軸組合。

蕾哈娜身上這件黑色禮服，出自BALENCIAGA今年時隔53年重啟的高級訂製系列，是今年七月才發表的新品，而且發表時剛好也是編號53號的作品，並且是復刻BALENCIAGA典藏高定作品的設計，在這整個系列中相當具有代表性。而A$AP則是穿上洛杉磯品牌ERL的彩色拼接服裝，蓬鬆多彩設計讓人想起彩色的早餐麥片球，或是經典港片《摩登如來神掌》裡的小蠻。

兩人站在一起也很像小時候大家跟兄弟姐妹把厚棉被披在身上玩辦家家酒的畫面，是不是很有親切感？

蕾哈娜今年和A$AP攜手亮相，兩人不曉得是不是昨天晚上有通過電話約好要穿一樣的風格，都以「棉被裝」現身會場。一黑一彩色，互相襯托，也成了搶眼壓軸組合。圖／達志影像
蕾哈娜今年和A$AP攜手亮相，兩人不曉得是不是昨天晚上有通過電話約好要穿一樣的風格，都以「棉被裝」現身會場。一黑一彩色，互相襯托，也成了搶眼壓軸組合。圖／達志影像
蕾哈娜的禮服是復刻BALENCIAGA典藏高定作品的設計，在這整個系列中相當具有代表性。圖／摘自IG
蕾哈娜的禮服是復刻BALENCIAGA典藏高定作品的設計，在這整個系列中相當具有代表性。圖／摘自IG

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