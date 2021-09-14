你那邊幾點？Bell & Ross BR 05添新血 GMT腕表新報到

即便還未能隨心自由旅行的時刻，反讓人更加意識到飛行與自由的美好。原本就以飛行、航空為靈感的瑞士腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）近日推出最新具備兩地時間的BR 05 GMT精鋼款式，不僅表款設計兼容方、圓兩種幾何形狀的曼妙線條，新功能也為該系列再添新血、軍容益發強大。

一體成型的結構，為BR 05 GMT帶來了厚重、信賴的聯想，表款的細節並經過磨砂、亮面的多重修飾，光潔而富高級感。一旦近距離欣賞表盤，四只指針中帶有夜光塗料的棒狀指針指示了時、分鐘，最細長的則為秒鐘，帶有紅色外緣的三角形箭頭則指示了第二地、也就是家鄉時間，並以斜面黑、銀雙色的24小時時區，清楚揭示了白晝或黑夜。