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你那邊幾點？Bell & Ross BR 05添新血 GMT腕表新報到

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導

即便還未能隨心自由旅行的時刻，反讓人更加意識到飛行與自由的美好。原本就以飛行、航空為靈感的瑞士腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）近日推出最新具備兩地時間的BR 05 GMT精鋼款式，不僅表款設計兼容方、圓兩種幾何形狀的曼妙線條，新功能也為該系列再添新血、軍容益發強大。

一體成型的結構，為BR 05 GMT帶來了厚重、信賴的聯想，表款的細節並經過磨砂、亮面的多重修飾，光潔而富高級感。一旦近距離欣賞表盤，四只指針中帶有夜光塗料的棒狀指針指示了時、分鐘，最細長的則為秒鐘，帶有紅色外緣的三角形箭頭則指示了第二地、也就是家鄉時間，並以斜面黑、銀雙色的24小時時區，清楚揭示了白晝或黑夜。

值得一提的是：即便以略微差異的尺寸，也能在BR 05系列中展現功能的區隔：同系列中的自動上鍊（Automatic）、兩地時間（GMT）、計時碼表（Chronograph）三種功能分別為40、41與42毫米，同時新款的BR 05兩地時間腕表則使用BR-Cal.325自動上鍊機芯，其GMT兩地時間指針具有快速設定，時針並可獨立調整。精鋼鍊帶約17萬5,000元，黑色橡膠表帶則約15萬6,000元。金屬好？橡膠好？能自由飛翔、而且遠方有個能讓你掛念的人？就好。

Bell & Ross BR 05 GMT兩地時間精鋼腕表，15萬6,000元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 GMT兩地時間精鋼腕表，15萬6,000元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 GMT兩地時間精鋼腕表，17萬5,000元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 GMT兩地時間精鋼腕表，17萬5,000元。圖 / 柏萊士提供
柏萊士（Bell & Ross）推出具備兩地時間的BR 05 GMT精鋼款，也為該系列再添新血、軍容益發強大。圖 / 柏萊士提供
柏萊士（Bell & Ross）推出具備兩地時間的BR 05 GMT精鋼款，也為該系列再添新血、軍容益發強大。圖 / 柏萊士提供
行動相對限縮的時刻，Bell & Ross的BR 05 GMT腕表更讓人懷念飛行與自由的美好。圖 / 柏萊士提供
行動相對限縮的時刻，Bell & Ross的BR 05 GMT腕表更讓人懷念飛行與自由的美好。圖 / 柏萊士提供

腕表 瑞士 時區

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