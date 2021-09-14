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全台僅90瓶！百樂門釋出年度批次40年限量酒款

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百樂門40年斯佩賽單一麥芽威士忌，酒精濃度57.1%，全台限量90瓶，售價新台幣6萬元。圖／廷漢企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門40年斯佩賽單一麥芽威士忌，酒精濃度57.1%，全台限量90瓶，售價新台幣6萬元。圖／廷漢企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於蘇格蘭斯佩塞的百樂門（Benromach）酒廠，推出首批40年斯佩賽單一麥芽威士忌，該酒款為年度批次商品，全球限量推出約1,000 瓶，全台限量僅90瓶，售價新台幣6萬元，即日起在台販售。

這款稀有的單一麥芽威士忌以原酒強度裝瓶，經過數十載的淬煉，酒精濃度仍高達 57.1%。酒液於1981年入桶陳年，而後在頂級首次裝填Oloroso雪莉酒桶中陳化40年，長年悉心的等待成就出一款不凡的單一麥芽威士忌，橡木桶賦予它天然的深邃琥珀色澤，成為百樂門酒廠於2020年6月推出的新包裝產品陣容中，年份最高的酒款。

新酒款的外盒別出心裁使用黑色實木橡木製作，並以銅色細節和印刷金屬銘牌妝點，映襯酒液的沉穩不凡。漾著流光溢彩的深邃琥珀色澤原酒，盛裝在客製化百樂門酒瓶中，酒標同樣以浮凸及金箔的細節，襯飾呼應著外包裝的大氣。

「這是百樂門第一次在核心產品陣容中，添加如此高年份的年度批次酒款。每個批次都以原酒強度裝瓶，並彰顯每個年度為酒款選擇的木桶的獨特個性及細膩的差異。」百樂門酒廠經理Keith Cruickshank表示：「首款百樂門40年單一麥芽威士忌，帶有濃郁的生薑和糖煮水果的香氣，塞維利亞柑橘、紅蘋果和德梅拉拉糖（Demerara Sugar），以及隨之而來更多層次的柑橘清香與淡淡的炙燒橡木氣息，這真的很特別。」

酒精 蘇格蘭

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