中秋飲品「買一送一」懶人包！伴手禮再享優惠

一年一度的中秋節即將來到，各家咖啡飲品業者推優惠，其中，丹堤咖啡在中秋節9/21(二)當日，至全省門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1，伴手禮同步全面85折，2件以上再享94折。

85℃慶中秋，9/19(日)下午1點到晚上8點，限時7小時快閃，全台門市大杯冰拿鐵咖啡第二杯特價20元，兩杯原價180元、活動期間110元。現場每人限購三組（一組2杯），限正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。

西雅圖極品咖啡則主打兩款咖啡新品「咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」、「白咖啡二合一」，即日起至10/19(二)於全台7-ELEVEN任選西雅圖全系列盒裝系列商品，享買一送一優惠。