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中秋飲品「買一送一」懶人包！伴手禮再享優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西雅圖咖啡買一送一。圖／西雅圖提供
西雅圖咖啡買一送一。圖／西雅圖提供

一年一度的中秋節即將來到，各家咖啡飲品業者推優惠，其中，丹堤咖啡在中秋節9/21(二)當日，至全省門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1，伴手禮同步全面85折，2件以上再享94折。

85℃慶中秋，9/19(日)下午1點到晚上8點，限時7小時快閃，全台門市大杯冰拿鐵咖啡第二杯特價20元，兩杯原價180元、活動期間110元。現場每人限購三組（一組2杯），限正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。

西雅圖極品咖啡則主打兩款咖啡新品「咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」、「白咖啡二合一」，即日起至10/19(二)於全台7-ELEVEN任選西雅圖全系列盒裝系列商品，享買一送一優惠。

台中絕美咖啡廳再+1！主打精品咖啡與現做輕食的北歐風咖啡廳「奎克咖啡」，今年7月在台中惠中路上成立全台第6家分店，絕美外觀及精緻裝潢吸引許多網美踩點打卡。為慶祝台中惠中店開幕，即日起至9/30，至奎克咖啡全台任一門市，夏季限定檔期「解憂冰菓室」任一冰沙享99元加購價，再享消費滿500元送200元的優惠。

慶中秋冰拿鐵第二杯20元。圖／85℃提供
慶中秋冰拿鐵第二杯20元。圖／85℃提供
丹堤咖啡在中秋節9/21(二)當日，至全省門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。圖／丹堤提供
丹堤咖啡在中秋節9/21(二)當日，至全省門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。圖／丹堤提供
解憂冰菓室夏季限定。圖／奎克咖啡提供
解憂冰菓室夏季限定。圖／奎克咖啡提供
中秋咖啡優惠多。圖／丹堤提供
中秋咖啡優惠多。圖／丹堤提供

咖啡廳 中秋節 西雅圖

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