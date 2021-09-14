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障礙青年8道工法製作 心路「好運皂」 募款！

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
日前愛心大使黃偉晉（左一）、吳映潔（左二）與心路青年聯手做「好運皂」，直呼不容易！圖/心路基金會提供
日前愛心大使黃偉晉（左一）、吳映潔（左二）與心路青年聯手做「好運皂」，直呼不容易！圖/心路基金會提供

COVID-19疫情持續一年多，不僅重挫經濟，連帶讓最需要社會大眾關懷的社福團體的募款急凍，心路基金會推出300元、900元小額捐款「好運回歸、逆洗命運」募款活動，盼有能力的民眾伸援手，支持心路智能障礙者服務經費，並對障礙青年的手作「好運皂」給予肯定，讓他們備滿自信，邀請社會大眾響應公益，用「好運皂」洗去病毒、洗去壓力，更為自己和障礙青年帶來好預兆。

心路基金會表示，疫情不僅影響募款，也使庇護工場訂單銳減，但心路障礙青年依舊利用空檔清潔、保養「生財工具」，更不斷精進手作能力，日復一日練習調製配方、倒膜不讓起泡、人工脫膜、檢視與修整手工皂、拉緊包膜到黏貼圖標等8步驟，呈現一顆顆圓潤厚實的皂。

阿華是工場最罩的時間管理大師，極佳的效率和品質，從左右拉緊、確認空氣，每一顆手工皂平整又緊實的包上保護膜，從頭到尾剛剛好40秒鐘，過去常被認為固著、缺乏彈性又難以改變的障礙限制，在心路眼中卻是可貴的優勢，運用阿華仔細又堅持的特質，總是能夠兼顧品質和速度，成為工場最受信賴的一員，更是接獲大量訂單時的最佳助手。

心路基金會表示，每一顆好運皂的產出，包含著障礙青年的自信與成就，也是心路庇護工場秉持降低限制、創造優勢的使命，本次「好運回歸、逆洗命運」募款活動由心路青年x〈小學課本的逆襲〉二度公益聯名，捐款即贈限量「好運皂/盒」，即日起於momo購物網獨家捐款滿額贈，捐款300元以上可獲得「好運皂」一組，捐款900元以上一次集滿三組，還可獲得隱藏版好運圖。

心路庇護工場的阿華雖沒有炫麗技術，但有最樸實的心和手法，細心完成「好運皂」。圖/心路基金會提供
心路庇護工場的阿華雖沒有炫麗技術，但有最樸實的心和手法，細心完成「好運皂」。圖/心路基金會提供

捐款 青年 募款

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