障礙青年8道工法製作 心路「好運皂」 募款！

COVID-19疫情持續一年多，不僅重挫經濟，連帶讓最需要社會大眾關懷的社福團體的募款急凍，心路基金會推出300元、900元小額捐款「好運回歸、逆洗命運」募款活動，盼有能力的民眾伸援手，支持心路智能障礙者服務經費，並對障礙青年的手作「好運皂」給予肯定，讓他們備滿自信，邀請社會大眾響應公益，用「好運皂」洗去病毒、洗去壓力，更為自己和障礙青年帶來好預兆。

心路基金會表示，疫情不僅影響募款，也使庇護工場訂單銳減，但心路障礙青年依舊利用空檔清潔、保養「生財工具」，更不斷精進手作能力，日復一日練習調製配方、倒膜不讓起泡、人工脫膜、檢視與修整手工皂、拉緊包膜到黏貼圖標等8步驟，呈現一顆顆圓潤厚實的皂。

阿華是工場最罩的時間管理大師，極佳的效率和品質，從左右拉緊、確認空氣，每一顆手工皂平整又緊實的包上保護膜，從頭到尾剛剛好40秒鐘，過去常被認為固著、缺乏彈性又難以改變的障礙限制，在心路眼中卻是可貴的優勢，運用阿華仔細又堅持的特質，總是能夠兼顧品質和速度，成為工場最受信賴的一員，更是接獲大量訂單時的最佳助手。