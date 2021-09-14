富藝斯跨門類網拍INTERSECT 百達翡麗5370P領銜

國際拍賣行富藝斯（Phillips），延續去年開創跨門類購藏的趨勢的成功拍賣經驗，將於9月16日至23日舉辦亞洲第三場「INTERSECT」跨門類線上拍賣，為藏家帶來「一站式」藝術與時尚精品收藏體驗，共128件精心挑選的拍品，由一枚百達翡麗型號5370P-001鉑金黑色琺瑯面追針計時腕表領銜。這款產量極少的型號於2020年是許多專業鐘表藏家心目中近年來最夢幻的百達翡麗之一。此外，同場上拍的鐘表還包括勞力士、F.P.Journe和愛彼等。

珠寶方面則以優質的鑽石最受矚目，包括鑽石藏家必備的的D色Type IIa白鑽鑽戒，到璀璨奪目的黃鑽、粉紅鑽、橙鑽等彩色鑽石，以及適合日常配戴的知名品牌經典代表作如寶格麗、 卡地亞、海瑞溫斯頓等。其中七成拍品更將以無底價形式上拍。