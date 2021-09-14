王品「4大鍋物」外帶85折！9種套餐可選　限時8天

隨著中秋節即將到來，王品集團旗下的聚、青花驕、和牛涮、尬鍋等4個鍋物品牌，推出9款適合2～4人共享的外帶鍋物套餐，即日起至9月21日期間，可享中秋套餐外帶85折的優惠。

主打麻辣鍋的「青花驕」本次推出海陸盛宴、仙氣海陸盛宴、頂級和牛海陸盛宴等3款中秋禮盒，每組各為2,588、2,888、3,288元。其中最豪華的「頂級和牛海陸盛宴」，內含有鴛鴦鍋底、鹿兒島A5黑毛和牛、5種海鮮，還有鮮蝦滑、綜合丸、彩蔬寶盒、滷味拼盤、老油條等品項，每套3,288元。

「聚 北海道鍋物」共有2種套餐方案，「1KG肉肉超大盛生鮮套餐」內含有1公斤肉肉瀑布與時蔬寶盒，主打高CP值，每套899元。「金秋聚澎湃海陸4人套餐」內含1公斤爆量牛、豬肉品，還有海鮮魚片拼盤、蝦貝拼盤、時蔬寶盒、呱呱拼盤，每套1,399元。

聚 北海道鍋物主打1公斤肉盤，每套899元起。圖／王品提供

「和牛涮」本次以天然穀物飼養20個月的極上和牛為主角，推出2種套餐方案。「極上和牛3吃雙人套餐」內含極上和牛肉、和牛黑咖哩、炙燒壽司、蔬菜盒、人氣丸料，搭配上特製湯底，每套988元；「吃貨海陸4人生鮮饗宴」，則是再加上安格斯牛、梅花豬、脆皮豬、雞腿肉、黑鑽草蝦等食材，每套1,988元。

和牛涮「吃貨海陸4人生鮮饗宴」，主打極上和牛肉、安格斯牛等肉品，每套1,988元。圖／王品提供