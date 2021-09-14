青光眼用藥發現不純物 回收32萬瓶

青光眼用藥「大塚美特朗持續性點眼液2%」，日本原廠發現不純物，衛福部食藥署要求回收9批號、共32萬瓶。但食藥署藥品組科長洪國登表示，青光眼有許多種成分用藥，病患不至於有缺藥疑慮。

台灣大塚製藥股份有限公司輸入的「大塚美特朗持續性點眼液2%」，主成份為CARTEOLOL HCL，用於青光眼、高眼壓。

洪國登表示，因日本原廠進行持續性安定試驗時，發現類緣物質，意即不純物超過標準，因此啟動回收。

在台灣受影響的產品共有九個批號 (批號：9F75LV2、9F74LV2、9F73LV2、9A93LV2、9A92LV2、9A91LV2、8I96LV2、8I95LV2、8I94LV2)。

洪國登表示，這個不純物沒有明顯的危害，只是不符合標準，因此啟動回收。而這九批產品都是兩、三年前的產品，效期將屆，許多都已賣出，並未發現有任何異狀；而市面上的現貨也都符合標準。

洪國登說，這款藥品為健保用藥，年用量約33萬瓶，但青光眼、高眼壓有很多替代藥品，因此不至於影響病患用藥。

食藥署要求廠商應於10月7日前完成回收作業，各醫療院所、藥商、藥局也應配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；若未能於期限內完成回收，則開罰20萬至500萬元。