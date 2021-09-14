15歲以下免費玩樂園！麗寶加碼「賽車駕期」4,999元起

麗寶主題樂園即日起至10/11、每逢周末與中秋連假4天，限定推出「15歲以下免費」優惠，每位兒童須搭配一名購票者，可免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢摩天輪；另有不分平假日的「台中市民優惠」，探索世界或馬拉灣399元，天空之夢摩天輪市民優惠價150元。此外，麗寶福容大飯店同步推出「麗寶中秋假期」兩天一夜8,999元起；麗寶賽車主題旅店則有「賽車駕期」4,999元起。

疫情下的中秋，麗寶Outlet主打50家主題餐飲，館內「燒肉同話」、「明月館」也有中秋限定套餐組合，輕鬆聚享烤肉樂趣，滿額再贈全台最高天空之夢摩天輪票券。

若想安排多日遊，麗寶福容大飯店於9/18~9/20推出「麗寶中秋假期」，兩天一夜8,999元起，包含雙人房、早餐及晚餐，加贈麗寶樂園馬拉灣、探索世界雙園雙日門票等，中秋連假還有搗麻糬、手作玉兔燈籠等活動。麗寶賽車主題旅店的「賽車駕期」4,999元起，含2客能量早餐，麗寶國際賽車場GAMIX VR單項設施2次或天空之夢摩天輪搭乘券2張。