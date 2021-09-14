艾略特佩姬首次參加Met Gala 綠色康乃馨背後藏故事

今年Met Gala除了看到眾星們卯足全力穿上各式誇張的華服之外，其實還有一些畫面值得討論，那就是艾略特佩姬（Elliot Page）和特洛伊希文（Troye Sivan）。他們用行動和造型突破性別界線，讓這個在時尚總是被設計拿來大作文章的議題可以真正在一個萬眾矚目的場合中被實踐。

艾略特佩姬以前叫艾倫佩姬，相信很多影迷都對她很熟悉，自我認同是男性的他在去年執行變性手術並宣布改名，今年三月更成為首位登上《時代》雜誌的變性人，一路走來不斷用自身經驗鼓勵LGBT族群。這次是他人生中第一次參與Met Gala，穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬，在王爾德的檔案資料中可以看到他曾把綠色康乃馨別在翻領，1984年英國作家Robert Hichens還曾以《綠色康乃馨》為著作主題，來諷刺王爾德的性向。