快訊

第五波！日本外務大臣宣布 再援我50萬劑AZ疫苗

美國智庫民調：美民眾支持台灣首次過半

艾略特佩姬首次參加Met Gala 綠色康乃馨背後藏故事

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在王爾德的檔案資料中可以看到他曾把綠色康乃馨別在翻領，1984年英國作家Robert Hichens還曾以《綠色康乃馨》為著作主題，來諷刺王爾德的性向。圖／摘自Twitter
在王爾德的檔案資料中可以看到他曾把綠色康乃馨別在翻領，1984年英國作家Robert Hichens還曾以《綠色康乃馨》為著作主題，來諷刺王爾德的性向。圖／摘自Twitter

今年Met Gala除了看到眾星們卯足全力穿上各式誇張的華服之外，其實還有一些畫面值得討論，那就是艾略特佩姬（Elliot Page）和特洛伊希文（Troye Sivan）。他們用行動和造型突破性別界線，讓這個在時尚總是被設計拿來大作文章的議題可以真正在一個萬眾矚目的場合中被實踐。

艾略特佩姬以前叫艾倫佩姬，相信很多影迷都對她很熟悉，自我認同是男性的他在去年執行變性手術並宣布改名，今年三月更成為首位登上《時代》雜誌的變性人，一路走來不斷用自身經驗鼓勵LGBT族群。這次是他人生中第一次參與Met Gala，穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬，在王爾德的檔案資料中可以看到他曾把綠色康乃馨別在翻領，1984年英國作家Robert Hichens還曾以《綠色康乃馨》為著作主題，來諷刺王爾德的性向。

另一位在本屆Met Gala實踐突破性別藩籬穿搭的，則是有頂級美男之稱、來自澳洲的音樂人特洛伊希文，他平常在社交平台上就常分享自己穿女裝的照片，這次他以一身極度貼身的黑色U型低領洋裝搭配卡地亞項鍊與粗跟靴走上Met Gala紅毯，非常「美國式」的打扮不但讓人看到跨性別的穿搭魅力，也呼應了典禮的主題。

艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。（法新社）
艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。（法新社）
特洛伊希文以一身極度貼身的黑色U型低領洋裝搭配卡地亞項鍊與粗跟靴走上Met Gala紅毯，非常「美國式」的打扮不但讓人看到跨性別的穿搭魅力，也呼應了典禮的主題。（美聯社）
特洛伊希文以一身極度貼身的黑色U型低領洋裝搭配卡地亞項鍊與粗跟靴走上Met Gala紅毯，非常「美國式」的打扮不但讓人看到跨性別的穿搭魅力，也呼應了典禮的主題。（美聯社）
艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。（法新社）
艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。（法新社）
艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。圖／法新社、摘自Twitter
艾略特佩姬穿上BALENCIAGA黑色西裝，別了一朵綠色康乃馨，其實是在向著名同志詩人王爾德致敬。圖／法新社、摘自Twitter

變性 詩人

延伸閱讀

梅根福克斯Met Gala紅毯穿搭正面、側面都讓人看光 鏤空剪裁曬東西半球性感出擊

小賈夫妻「很忙CP」Met Gala紅毯首度合體！順道慶祝結婚3周年 還同步置入自家品牌

稀缺、過盛皆是傷！如何擁有《恰如其分的自尊》？

A-Lin返鄉被誤認是親姐 舒米恩無業躲家裡哭

相關新聞

大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

位在新竹70 坪大小的宅邸中，以沉穩低斂的石皮材質鋪展，跳脫既定的空間印象，在延續與鐫刻間彼此呼應、蔓延。藉由材質之變化闡釋著專屬於本空間，無遠弗屆的場域迴響。

RAW新菜單World Tour III 用味蕾漫遊世界

橫跨三大洋、四大洲，13間縱橫世界50大餐廳排名，總計28顆米其林星星的頂級餐廳和名廚，在RAW主廚江振誠（Chef A...

青光眼用藥發現不純物 回收32萬瓶

青光眼用藥「大塚美特朗持續性點眼液2%」，日本原廠發現不純物，衛福部食藥署要求回收9批號、共32萬瓶。但食藥署藥品組科長...

15歲以下免費玩樂園！麗寶加碼「賽車駕期」4,999元起

麗寶主題樂園即日起至10/11、每逢周末與中秋連假4天，限定推出「15歲以下免費」優惠，每位兒童須搭配一名購票者，可免費...

艾略特佩姬首次參加Met Gala 綠色康乃馨背後藏故事

今年Met Gala除了看到眾星們卯足全力穿上各式誇張的華服之外，其實還有一些畫面值得討論，那就是艾略特佩姬（Ellio...

滿滿的寶可夢！85℃推5款皮卡丘商品 還有精靈球蛋糕

寶可夢粉絲們注意！85℃將推出5款皮卡丘造型滿額加價購商品，有隨身涼風扇、A/B款轉轉隨手杯、多功能變形枕、皮卡丘立體造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。