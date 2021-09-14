泰國銷售冠軍「IF椰子水」台灣開賣！首波聯名路易莎

疫苗開打，消暑降溫的「椰子水」成為網路熱搜商品之一。來自泰國銷售冠軍的「IF 100%椰子水」近日引進台灣，採用泰國「香水椰子」製成，無添加糖、低熱量，天然無負擔，強調「如現剖椰子的清甜芋香」。即日起於7-ELEVEN預購誌、全家便利商店「全+1」、老協珍官網及路易莎門市販售，每瓶45元起。

「IF 100%椰子水」首波也攜手台灣連鎖咖啡路易莎合作，推出全球當紅的兩款椰味咖啡，「生椰美式」嘗鮮價55元、「生椰拿鐵」嘗鮮價65元，爽口椰汁中和了咖啡的苦澀，喝出夏日的清涼感，即起於全台路易莎門市販售。