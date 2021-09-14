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泰國銷售冠軍「IF椰子水」台灣開賣！首波聯名路易莎

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「IF 100%椰子水」近日引進台灣。圖／IF提供
「IF 100%椰子水」近日引進台灣。圖／IF提供

疫苗開打，消暑降溫的「椰子水」成為網路熱搜商品之一。來自泰國銷售冠軍的「IF 100%椰子水」近日引進台灣，採用泰國「香水椰子」製成，無添加糖、低熱量，天然無負擔，強調「如現剖椰子的清甜芋香」。即日起於7-ELEVEN預購誌、全家便利商店「全+1」、老協珍官網及路易莎門市販售，每瓶45元起。

「IF 100%椰子水」首波也攜手台灣連鎖咖啡路易莎合作，推出全球當紅的兩款椰味咖啡，「生椰美式」嘗鮮價55元、「生椰拿鐵」嘗鮮價65元，爽口椰汁中和了咖啡的苦澀，喝出夏日的清涼感，即起於全台路易莎門市販售。

在熱帶國家，椰子水也被視為「生命之水」，營養又解熱，近年椰子水更在全球流行，運動愛好者把椰子水當成運動後的補給飲品，熱量低且可補充流失的電解質，是最天然的運動飲料。「IF 100%椰子水」源自於泰國，曾榮獲「食品界米其林」iTQi、A.A.Taste Award國際風味評鑑獎一星肯定，在中國、香港、日本、韓國、新加坡等14個國家銷售，且連續4年摘下香港椰子水銷售冠軍。

路易莎推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款南洋風十足的新咖啡，搭上世界正夯的椰潮。圖／路易莎提供
路易莎推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款南洋風十足的新咖啡，搭上世界正夯的椰潮。圖／路易莎提供

路易莎 泰國 咖啡

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